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«Касперский» за год насчитал в Беларуси 2,5 млн фишинговых атак

18.02.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году в Беларуси было зафиксировано более 2,5 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, из них более 600 тысяч – на скам-ресурсы.


Фото: gedlingeye.co.uk

Сообщается, что статистика получена на основе обработки данных о срабатывании систем защиты от киберугроз, разработанных этой международной компанией.

Для справки, фишинг – «выуживание» логинов, паролей и другой конфиденциальной информации. Например, путем заманивания пользователя на поддельный сайт банка, в котором тот обслуживается, пишет belmir.by

Под скамом в данном случае понимается «выуживание» денег. Скажем, предложив пользователю за вознаграждение пройти опрос, а затем попросив для получения обещанной суммы сделать сначала небольшой платеж.

Также в «Лаборатории Касперского» рассказали, что в 2020 году почти каждый второй респондент в Беларуси (47 процентов) сталкивался с онлайн-мошенничеством, а каждый третий (31 процент) – с телефонным.

Опрос был по заказу проведен в нашей стране компанией OMI (Online Market Intelligence) в декабре 2020 года. В нем приняли участие 315 человек.
 
 
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По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году в Беларуси было зафиксировано более 2,5 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, из них более 600 тысяч...
 
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