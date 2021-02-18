Председателя ОГП осудили на 15 суток за отказ давать подписку о неразглашении

пишет ТГ-канал "Весна наблюдает". Судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич расценил это как неповиновение,ТГ-канал "Весна наблюдает".





Козлова вызывали в Следственный комитет еще в декабре 2020 года — по "делу Координационного совета". После того как политик в третий раз отказался давать подписку о неразглашении, участковый Партизанского РУВД составил на него протокол о неповиновении.

Политика не задерживали.