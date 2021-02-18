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Поддельные доллары изъяли у студента одного из могилевских вузов

18.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Фальшивки парень привез из Кении. Всего стражи порядка выявили 12 купюр номиналом по 100 долларов и столько же номиналом по  50 долларов. Бумажки с одинаковыми серийными номерами, низким качеством бумаги и без водяных знаков. Их подлинность вызвала сомнения у правоохранителей. Владелец фантиков сообщил, что недавно вернулся из Кении и там при обмене валюты получил эти денежные билеты. Купюры отправили на проверку. Экспертиза показала, что изъятые деньги- подделка, причем самого низкого качества.Судебный эксперт пришел к выводу, что все красочные изображения денежных купюр, включая элементы защиты, выполнены способом электрофотографической печати. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Фальшивки парень привез из Кении. Всего стражи порядка выявили 12 купюр номиналом по 100 долларов и столько же номиналом по  50 долларов. Бумажки с одинаковыми...
 
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