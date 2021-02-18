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На Гинтовта водитель BMW нарушил правила обгона и протаранил три авто

18.02.2021 20:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись на столичной улице Гинтовта 18 февраля, соощили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, водитель BMW двигался со стороны улицы Шафранянкской в направлении МКАД, нарушил правила обгона и врезался в попутный Audi, водитель которого поворачивал налево. От удара BMW отбросило на встречную полосу, где он влетел во встречный Hyundai и стоящую Skoda.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
 
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