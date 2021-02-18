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На Гинтовта водитель BMW нарушил правила обгона и протаранил три авто
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля столкнулись на столичной улице Гинтовта 18 февраля,
По предварительной информации, водитель BMW двигался со стороны улицы Шафранянкской в направлении МКАД, нарушил правила обгона и врезался в попутный Audi, водитель которого поворачивал налево. От удара BMW отбросило на встречную полосу, где он влетел во встречный Hyundai и стоящую Skoda.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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