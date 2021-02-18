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Дмитриев: «Власть крадет у белорусов время»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев – о новой реальности.
Фото Белсат
— «Власть крадет у белорусов время» — теперь это реальность, а не просто красивое выражение, —
Словно этот «властный монстр», чуя, что его время подходит к концу, поедает чужое, в надежде, что сможет таким образом продлить свой час. Но у будущего времени всегда больше, чем у прошлого. И это бесит монстра.
Что мы можем сделать? Только вложить еще больше нашего времени и сил, чтобы вернуть украденное. Всё вернуть не получится, но часть точно можно. И сделать так, чтобы больше никто не смел воровать у белорусов жизни и будущее.
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Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев – о новой реальности.
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