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Дмитриев: «Власть крадет у белорусов время»

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев – о новой реальности.

Дмитриев: «Власть крадет у белорусов время»

Фото Белсат

— «Власть крадет у белорусов время» — теперь это реальность, а не просто красивое выражение, — пишет Андрей Дмитриев. — Потому что крадут не какое-то абстрактное будущее, а сутки, недели, года жизни конкретных людей. И, через них, у всего народа.

Словно этот «властный монстр», чуя, что его время подходит к концу, поедает чужое, в надежде, что сможет таким образом продлить свой час. Но у будущего времени всегда больше, чем у прошлого. И это бесит монстра.

Что мы можем сделать? Только вложить еще больше нашего времени и сил, чтобы вернуть украденное. Всё вернуть не получится, но часть точно можно. И сделать так, чтобы больше никто не смел воровать у белорусов жизни и будущее.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев – о новой реальности.
 
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