Куда предлагают поступать нашим абитуриентам? Репортаж с открывшейся выставки

Источник материала: Onliner

Если у вас есть куча свободного времени и денег, то всегда можно пойти учиться чему-то новому, а то и вовсе поступить в вуз. Но вот какой? Мы сходили на выставку «Образование и карьера». Тут около 80 образовательных учреждений со всего света (в основном наши, конечно).

В холле здания проходит мастер-класс, где девушки раскрашивают гипсовые формы. Екатерина, студентка Колледжа прикладного искусства им. Н. А. Кедышко, говорит, что учится на художника.









— А кем можно работать в Беларуси с такой профессией?

— Можно оформлять магазины, заниматься дизайном интерьеров, витрин, росписью стен. Краски у нас в стране очень дорогие, вся стипендия на них уходит — 111 рублей, один раз закупил — месяц не ешь. А еще бесит черчение! — смеются девушки.

Посетителям необходимо заполнить анкету, из-за чего формируется очередь. На лестнице стоят две студентки, нарядившись в мантии магистров, они рекламируют свой вуз — МИТСО.

— Как вам учеба вообще, нравится?

— Отлично, сессию сдали нормально.





— А тут физкультуру отрабатываете или «обязаловка»?

— Нет, по своему желанию, — далее девушки расхваливают свой университет и говорят, какие двери он открывает. — У нас много специальностей: логистика, мировая экономика, маркетинг, правоведение и международные отношения. Мы выбрали правоведение.

— А если я спрошу: «О чем гласит первая статья Конституции Республики Беларусь», ответите? — проверяем на зуб будущих юристов и нотариусов.

— Эмм... нет, там преамбула? — гадает девушка.

— Может, основные положения типа: какие вообще у нас законы? — логически рассуждает подруга.











К слову, абитуриентов тут не много, хоть и многолюдно. Молодежь в основном здесь раздает флаеры, шарики и листовки. Но мы нашли настоящего абитуриента: робкая девушка в этому году поступает в БГУ на международные отношения. На выставке она с родителями, те делятся своим впечатлением.

— Выбора сейчас стало больше, учиться можно в любой точке мира, если б не этот COVID-19. Но почти все платное. Почему ребенок, у которого 380 баллов по ЦТ, поступает на платное?

— Зато отрабатывать не надо.

— Отработка нужна, где же им опыта набираться? На мой взгляд, бюджетник заканчивает учиться и идет работать по специальности по-любому, а если платник, скорее всего, пойдет продавцом, хоть и с высшим образованием.











Из почти 80 выставочных стендов — половина иностранных или международных. Загадка в том, что же помешало нашим вузам из регионов попасть на выставку и почему это не помешало, например, псковскому? Кстати о Пскове — ребята подошли к презентации креативно: абитуриентам предлагается экскурсия по вузу в игре Minecraft в очках виртуальной реальности.

— Белорусов у нас обучается около 20, что очень мало. У нас заключено много договоров с университетами Беларуси, и если вы хотите поступить даже в белорусский вуз, то можете приехать к нам по обмену, пожить год. Поступить можно по вашему ЦТ, т. к. оно равнозначно российскому ЕГЭ.









Выставка полна контрастов: на втором этаже преобладают белорусские лицеи рабочих специальностей, на третьем — больше иностранщины, там можно увидеть телевизор выше человеческого роста, роботов, белорусов в этнических нарядах и побывать в виртуальной реальности. А в Российском государственном университете им. Н. А. Косыгина оцифровать в 3D могут любого желающего — так снимают модели одежды.

— Мы в центре Москвы находимся, у нас есть общежития для иностранцев. Есть проблемы с онлайн-обучением, где-то с интернетом проблемы. То, что границы закрыты, не повлияло на нас. Из Беларуси же вы можете к нам прилететь.





Роботы тут так себе, большого отличия от заводных советских нет: стоит, крутится, вертится, но не разговаривает. Больше похоже на Lego с моторчиком.

— Это учебно-методический комплекс робототехники для детей до 6 лет, это питерский конструктор, мы хотим, чтобы он попал в школы Беларуси, чтобы дети развивались и изучали робототехнику. Стоимость его — около $250, и первое время мы готовы бесплатно укомплектовать ваши школы.

У студентов, вызвавшихся раздавать листовки, начинают болеть ноги.

— Уже надоело стоять, может, пошли отсюда?

— Мы сейчас свалим, а там директор придет проверять, нет, — общаются между собой два добровольца.



