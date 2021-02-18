Беларусь ограничила ввоз птицы из регионов Чехии, Германии и Финляндии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ограничила ввоз птицы из регионов Чехии, Финляндии и ФРГ из-за птичьего гриппа, передает телеканал «МИР 24».

Сообщается, что с 19 февраля под запрет попали живая птица, яйца, мясо птицы и другие продукты из Пльзеньского края Чехии, финской губернии Южная Финляндия и Баварии.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, там были зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.