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Беларусь ограничила ввоз птицы из регионов Чехии, Германии и Финляндии
18.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь ограничила ввоз птицы из регионов Чехии, Финляндии и ФРГ из-за птичьего гриппа, передает телеканал «МИР 24».
Сообщается, что с 19 февраля под запрет попали живая птица, яйца, мясо птицы и другие продукты из Пльзеньского края Чехии, финской губернии Южная Финляндия и Баварии.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, там были зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
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Причиной запрета стал птичий грипп.
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