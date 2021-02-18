ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня ночью в НХЛ дебютирует второй белорусский хоккеист

18.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Сегодня ночью в НХЛ дебютирует второй белорусский хоккеист

  • 18.02.2021, 21:30
Сегодня ночью в НХЛ дебютирует второй белорусский хоккеист
фото: phantomshockey.com

В составе «Филадельфии» проведет дебютный матч нападающий Максим Сушко.

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» принимает «Рейнджерс».

По информации «Хоккейной варки», в составе хозяев дебютный матч в лиге проведет белорусский нападающий Максим Сушко.

Напомним, 22-летний хоккеист был задрафтован «Филадельфией» в 2017-м году под общим 107-м номером. В нынешнем сезоне на счету форварда 5 (2+3) очков в 30 матчах КХЛ в составе минского «Динамо» при показателе полезности «-3».

Таким образом, Сушко станет вторым белорусом текущего сезона НХЛ. Ранее в лиге дебютировал Егор Шарангович, который уже успел набрать 3 (2+1) балла в 10 встречах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В составе «Филадельфии» проведет дебютный матч нападающий Максим Сушко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Увольняют основательницу музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by