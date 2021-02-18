ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Увольняют основательницу музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую

18.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Увольняют основательницу музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую

1
  • 18.02.2021, 21:21
Увольняют основательницу музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую
Тамара Вершицкая
фото: svaboda.org

В Новогрудском музее Тамара Вершицкая отработала более 30 лет.

Новогрудский краеведческий музей отказался продлевать контракты Тамаре Вершицкой и Галине Ковальчук.

Сами женщины думают, что поводом для увольнения стали легальные городские экскурсии. Среди их участников были люди, которых судили по "народной" статье 23.34.

Официальные причины увольнения женщинам никто не объяснил.

"За то, что мы не выполняем приказы вроде выгнать из музея людей, которые пришли посмотреть фильм или на экскурсию... Терпение их дошло до последнего. Сейчас они избавляются от людей, которые их не боятся... Я знаю, за что — потому что я не прогибаюсь", — говорит Вершицкая в интервью Радио "Свобода".

Последние несколько месяцев Вершицкая и Ковальчук по воскресеньям устраивали для горожан легальные экскурсии. Они рассказывали об истории Новогрудка: Адаме Мицкевиче, белорусской гимназии, еврейском сопротивлении. Среди участников таких экскурсий были люди, осужденные за участие в массовых мероприятиях. Часто экскурсии шли в сопровождении милиционеров.

В конце января Вершицкую непосредственно с экскурсии забрали в РОВД на опрос. У нее спрашивали о процедуре организации экскурсий, кто и как заказывает, как и где они проходят.

Наконец воскресные экскурсии отменили и сделали воскресенья в музее выходным днем до конца февраля. Объяснили это сильными морозами.

В Новогрудском музее Тамара Вершицкая отработала более 30 лет, с 1988-го. Ее имя есть в книге славы Новогрудка. Она создала Музей еврейского сопротивления, который входит в структуру краеведческого музея, и управляет им. Она же сопровождала родственников Дональда Трампа, когда те приезжали в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новогрудском музее Тамара Вершицкая отработала более 30 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навального поставили на учет как склонного к побегу из СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by