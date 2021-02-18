Источник материала: Хартия'97

Увольняют основательницу музея еврейского сопротивления Тамару Вершицкую 1 18.02.2021, 21:21

Тамара Вершицкая

фото: svaboda.org

В Новогрудском музее Тамара Вершицкая отработала более 30 лет.

Новогрудский краеведческий музей отказался продлевать контракты Тамаре Вершицкой и Галине Ковальчук.

Сами женщины думают, что поводом для увольнения стали легальные городские экскурсии. Среди их участников были люди, которых судили по "народной" статье 23.34.

Официальные причины увольнения женщинам никто не объяснил.

"За то, что мы не выполняем приказы вроде выгнать из музея людей, которые пришли посмотреть фильм или на экскурсию... Терпение их дошло до последнего. Сейчас они избавляются от людей, которые их не боятся... Я знаю, за что — потому что я не прогибаюсь", — говорит Вершицкая в интервью Радио "Свобода" .

Последние несколько месяцев Вершицкая и Ковальчук по воскресеньям устраивали для горожан легальные экскурсии. Они рассказывали об истории Новогрудка: Адаме Мицкевиче, белорусской гимназии, еврейском сопротивлении. Среди участников таких экскурсий были люди, осужденные за участие в массовых мероприятиях. Часто экскурсии шли в сопровождении милиционеров.

В конце января Вершицкую непосредственно с экскурсии забрали в РОВД на опрос. У нее спрашивали о процедуре организации экскурсий, кто и как заказывает, как и где они проходят.

Наконец воскресные экскурсии отменили и сделали воскресенья в музее выходным днем до конца февраля. Объяснили это сильными морозами.

В Новогрудском музее Тамара Вершицкая отработала более 30 лет, с 1988-го. Ее имя есть в книге славы Новогрудка. Она создала Музей еврейского сопротивления, который входит в структуру краеведческого музея, и управляет им. Она же сопровождала родственников Дональда Трампа, когда те приезжали в Беларусь.

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