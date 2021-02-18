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Навального поставили на учет как склонного к побегу из СИЗО

18.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навального поставили на учет как склонного к побегу из СИЗО

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  • 18.02.2021, 21:13
Навального поставили на учет как склонного к побегу из СИЗО
Алексей Навальный

Российский оппозиционер считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него.

Профилактическая комиссия СИЗО, в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный, поставила его на учет как склонного к побегу. Об этом политик сообщил на своей странице в инстаграме.

Навальный считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него из-за расследовании о предполагаемом дворце президента России Владимира Путина в Геленджике. Оппозиционер заявил, что от него потребовали подписать бумагу с тем, что он ознакомлен с решением комиссии. "Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут", – написал в своём посте Навальный.

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Российский оппозиционер считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него.
 
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