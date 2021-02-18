Источник материала: Хартия'97

Футбольный клуб из Речицы поместил на логотип «Погоню» 1 18.02.2021, 21:00

фото: пресс-служба «Спутника»

Фотофакт.

«Спутник» обновил логотип, передает «Трибуна» .

На нем появился герб герб Речицы – «Пагоня». В серебряном поле барочного типа розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным крестом красного цвета в левой.

Современный герб Речицы известен с XVI века.

В сезоне-2021 команда выступит в высшей лиге.



фото: пресс-служба «Спутника»

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