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Футбольный клуб из Речицы поместил на логотип «Погоню»

18.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Футбольный клуб из Речицы поместил на логотип «Погоню»

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  • 18.02.2021, 21:00
Футбольный клуб из Речицы поместил на логотип «Погоню»
фото: пресс-служба «Спутника»

Фотофакт.

«Спутник» обновил логотип, передает «Трибуна».

На нем появился герб герб Речицы – «Пагоня». В серебряном поле барочного типа розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным крестом красного цвета в левой.

Современный герб Речицы известен с XVI века.

В сезоне-2021 команда выступит в высшей лиге.


фото: пресс-служба «Спутника»
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