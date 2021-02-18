ОБСЕ: сажать журналистов в тюрьму за то, что они делают свою работу, просто недопустимо

«Сажать журналистов в тюрьму за то, что они делают свою работу, просто недопустимо», — заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в связи с вынесением в Беларуси приговора корреспондентам телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой. Заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.





«Такое прискорбное развитие событий ограничивает пространство для общественных дебатов и право граждан на свободу информации и, следовательно, наносит ущерб обществу в целом, — отметила Рибейро. — Я надеюсь, что это решение будет полностью отменено в апелляционном порядке, и призываю белорусские власти воздержаться от предъявления подобных обвинений работникам СМИ в будущем».

Она также повторила свой призыв к белорусским властям, сделанный 16 февраля, о необходимости «прекратить негативную тенденцию, сказывающуюся на работе СМИ и безопасности журналистов, и привести свою политику и практику в соответствие с обязательствами в рамках ОБСЕ».

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически прошел без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Журналистки вину не признали.

В последнем слове Дарья Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела», которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Екатерина Андреева также заявила, что представленные на суде доказательства в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка подчеркнула, что ее «бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению». «Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама», — сказала она.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Международная и Европейская федерации журналистов, а также Белорусская ассоциация журналистов потребовали пересмотреть постановление суда по делу Андреевой и Чульцовой, освободить их из-под стражи и прекратить преследование журналистов и медиа в стране. К немедленному освобождению журналисток и прекращению репрессий в отношении медиа в Беларуси призвал Европейский вещательный союз.