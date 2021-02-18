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Минское «Динамо» в гостях обыграло по буллитам «Йокерит»

18.02.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит».

Минское «Динамо» в гостях обыграло по буллитам «Йокерит»

«Зубры» дважды вели в счете, но по завершении часа основного времени матча была зафиксирована ничья — 2:2.

В овертайме никто из соперников отличиться не смог. Судьбу встречи решила серия послематчевых буллитов. Итог — 3:2 в пользу «Динамо».

Вот как развивались голевые события на льду:

0:1 — Протас (19:12);

1:1 — Норман (29:34);

1:2 — Клинкхаммер (39:58);

2:2 — Лев (43:16);

2:3 — Протас (реш.булл.).

 
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Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит».
 
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