Минское «Динамо» в гостях обыграло по буллитам «Йокерит»

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит».





«Зубры» дважды вели в счете, но по завершении часа основного времени матча была зафиксирована ничья — 2:2.

В овертайме никто из соперников отличиться не смог. Судьбу встречи решила серия послематчевых буллитов. Итог — 3:2 в пользу «Динамо».

Вот как развивались голевые события на льду:

0:1 — Протас (19:12);

1:1 — Норман (29:34);

1:2 — Клинкхаммер (39:58);

2:2 — Лев (43:16);

2:3 — Протас (реш.булл.).