|
Минское «Динамо» в гостях обыграло по буллитам «Йокерит»
Источник материала: Навiны
Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит».
«Зубры» дважды вели в счете, но по завершении часа основного времени матча была зафиксирована ничья — 2:2.
В овертайме никто из соперников отличиться не смог. Судьбу встречи решила серия послематчевых буллитов. Итог — 3:2 в пользу «Динамо».
Вот как развивались голевые события на льду:
0:1 — Протас (19:12);
1:1 — Норман (29:34);
1:2 — Клинкхаммер (39:58);
2:2 — Лев (43:16);
2:3 — Протас (реш.булл.).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)