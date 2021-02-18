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Карьера в IT. Профессии для чистых гуманитариев

18.02.2021 22:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Карьера в IT. Профессии для чистых гуманитариев

IT-индустрия уже восемь лет сохраняет вторую позицию по количеству вакансий в нашей стране, уступая лишь сфере продаж. И даже в непростом с точки зрения трудоустройства 2020 году только на одном из сайтов по поиску работы в профессиональной области IT в среднем ежедневно было доступно 3 093 вакансии. Такие данные приводит исследовательский центр rabota.by. Неудивительно, что все больше людей присматривается к индустрии высоких технологий. Но есть ли в ней место гуманитариям? Практика показывает: при желании войти в IT по плечу любому человеку! Представляем топ-5 IT-профессий, которые отлично подойдут тем, у кого нет технического бэкграунда и любви к точным наукам.

Карьера в IT. Профессии для чистых гуманитариев

HR-специалист

Эйчар – это, по сути, лицо компании. Ведь зачастую с разговора c ним и начинается знакомство кандидата на работу с организацией. От того, сможет ли HR-специалист заинтересовать и найти подход к потенциальному коллеге, в том числе зависит, как быстро удастся закрыть ту или иную вакантную позицию. Впрочем, только этим обязанности эйчаров не ограничиваются. Среди их задач сегодня – помощь в адаптации новым сотрудникам, работа с коллективом, развитие корпоративной культуры, представление интересов компании на внешних мероприятиях. Поле для реализации профессиональных амбиций обширное.

Конечно, если вы захотите работать эйчаром в IT-компании, то нужно будет иметь представление и о самой индустрии, и о специалистах, которые задействованы в командах, и о технологиях. Получить такие знания и разобраться во всем помогут профессиональные курсы, после окончания которых можно будет чувствовать себя в мире IT весьма комфортно.

Как получить профессию: пройти курс «IT HR»

Продолжительность обучения: 40 учебных часов (один месяц)

Требования на старте: профильное образование в области управления персоналом/социального менеджмента либо опыт работы HR-ом от года; желательный уровень английского – Pre-Intermediate и выше

Карьера в IT. Профессии для чистых гуманитариев

Контент-маркетолог

Большинству IT-компаний на постоянной основе нужен контент, поэтому за теми, кто умеет генерировать идеи и качественно складывать слова в тексты, особенно на английском языке, в буквальном смысле выстраиваются очереди. Дружите с инглишем и текстами? Рекомендуем присмотреться к профессии контент-маркетолога. 

В перечне обязанностей у этих специалистов – формирование контент-стратегии, подготовка контента под разные площадки, потребности и запросы целевой аудитории, его распространение и продвижение. Чтобы получалось делать это качественно, важно быть на «ты» с английским языком. Желательно иметь уровень Advanced, идеально –  Proficiency. Для junior-специалиста допустим крепкий Upper Intermediate. Кроме этого, необходимо быть гуру в подготовке контента, понимать, как все устроено в мире интернет-маркетинга и высоких технологий, уметь ясно излагать мысли.

Как получить профессию: пройти курс «Контент-маркетинг в IT»

Продолжительность обучения: 64 учебных часа (полтора месяца)

Требования на старте: английский язык на уровне Upper Intermediate и выше;  digital native; элементарные навыки работы с текстами и базовое понимание интернет-маркетинга

Технический писатель

Если в случае с контент-маркетологами речь идет о подготовке маркетинговых текстов, то у технических писателей иная специфика работы, хотя навыки письма и знание английского языка и в этом случае – мастхэв. Данные специалисты отвечают за создание и обновление технической документации. Главная обязанность – объяснить сложный продукт простым языком так, чтобы все было понятно тем людям, которые в перспективе будут им пользоваться.   

Что понадобится для трудоустройства? Если вы коммуникабельны, считаете себя командным игроком и уже знаете английский язык на продвинутом уровне, то остается добавить теоретические и практические знания по написанию техдокументации. Получить их поможет профессиональный курс по technical writing. С такой базой есть все шансы найти работу по новой специальности.

Как получить профессию: пройти курс «Technical writing»

Продолжительность обучения: 64 учебных часа (два месяца)

Требования на старте: английский язык на уровне не ниже Intermediate

Карьера в IT. Профессии для чистых гуманитариев

Графический дизайнер

Дизайн в IT не ограничивается одной профессией. Развиваться и пробовать новое в данном случае можно бесконечно: например, уйти в UI/UX или motion design. Впрочем, если говорить про быстрый старт, то графический дизайн – один из наиболее подходящих вариантов. Специалисты в этой сфере занимаются созданием иллюстраций, иконок, флаеров, плакатов, афиш, оформлением журналов, разработкой логотипов, визиток, фирменного стиля и многого другого. Все это нужно и IT-компаниям, и рекламным агентствам, и отделам маркетинга, и заказчикам на фрилансе, так что найти работу не составит труда.

Чтобы попробовать себя в графическом дизайне, потребуется знание всего одного инструмента – Adobe Photoshop. Остальному, в том числе развитию художественного вкуса и креативности, реально обучиться за считанные месяцы. По итогу еще и портфолио с первыми работами будет, что очень ценят работодатели. Важное уточнение: графическим дизайнерам вовсе не обязательно уметь рисовать! 

Как получить профессию: пройти курс «Графический дизайн»

Продолжительность обучения: 80 учебных часов (два месяца)

Требования на старте: уверенное владение Adobe Photoshop

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IT-индустрия уже восемь лет сохраняет вторую позицию по количеству вакансий в нашей стране, уступая лишь сфере продаж. И даже в непростом с точки зрения...
 
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