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Женщина узнала об изменах мужа по одной детали на фото
Источник материала: ОНТ
Пользовательница
Видео девушки посмотрели более 4 млн раз и оставили тысячи комментариев.
В выложенном видео автор рассказала, как узнала об изменах мужа. Он уехал, чтобы развлечься в казино, на ночь супруг снял номер в отеле. Там в зеркале ванной комнаты он сделал несколько селфи и прислал их жене.
Автор рассмотрела фото и увидела на них деталь, указывающую на то, что в номере супруг был не один – выпрямитель для волос возле раковины. Она отметила, что «теперь он – свободный мужчина».
Кроме того, комментаторы обратили внимание, что обручального кольца нет на пальце мужа. «Я сразу заметила выпрямитель», «Мужчины реально не думают», — писали пользователи Сети.
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