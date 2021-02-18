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Женщина узнала об изменах мужа по одной детали на фото

18.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина узнала об изменах мужа по одной детали на фото

Пользовательница TikTok поделилась в соцсети своей историей разоблачения неверного мужа – помогла одна деталь на фото, пишет lenta.ru.

Видео девушки посмотрели более 4 млн раз и оставили тысячи комментариев.

В выложенном видео автор рассказала, как узнала об изменах мужа. Он уехал, чтобы развлечься в казино, на ночь супруг снял номер в отеле. Там в зеркале ванной комнаты он сделал несколько селфи и прислал их жене.

Автор рассмотрела фото и увидела на них деталь, указывающую на то, что в номере супруг был не один – выпрямитель для волос возле раковины. Она отметила, что «теперь он – свободный мужчина».

Кроме того, комментаторы обратили внимание, что обручального кольца нет на пальце мужа. «Я сразу заметила выпрямитель», «Мужчины реально не думают», — писали пользователи Сети.

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Пользовательница TikTok поделилась в соцсети своей историей разоблачения неверного мужа – помогла одна деталь на фото, пишет lenta.ru. Видео девушки посмотрели более 4...
 
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