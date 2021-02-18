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«Книга объединяет людей и страны»: в Минске открылась международная книжная выставка
Источник материала: ОНТМинске открылась международная книжная выставка" class="one-news__figure-img">
Одно из центральных книжных событий года, а не просто недели. Сегодня в Минске открылась большая международная выставка. Приветствие участникам и гостям направил Президент. Свою продукцию представляют крупные издательства, полиграфисты, торговые сети. Даже пандемия не помешала собраться вместе. Только маска не повредит и на входе измерят температуру. А для тем и форматов – никаких ограничений.
Были союзными республиками, разъехались по разным «квартирам», но «дом» – общий. СНГ – 30 лет! Десяти странам Содружества в его штаб-квартире – Минске – сегодня «красное» место. Центральная экспозиция по задумке – это семейная гостиная.
Эпиграф 28-го форума – «Книга объединяет людей и страны». Это всего строка, но с ней ассоциируется целый Год народного единства в Беларуси. В нашем «доме» свой угол у 20 держав Евразии и Южной Америки. Стенд Венесуэлы – одна из самых ярких «квартир».
«Соседи» здесь и в шутку, и всерьёз говорят: «Вирус вышел в тираж». Спрос на печатные книги в мировую пандемию вырос. Причём во всех сегментах: беллетристика, научпоп, произведения для детей и подростков. Теперь чаще покупают в Сети.
Особенность нынешней выставки в её гибридном формате – события офлайн и онлайн. Но везде по-домашнему уютно. Это как у классиков: не хочешь – не выходи из комнаты, а хочешь – хоть в свои, хоть в чужие дали.
Урок персидской каллиграфии. Так на фарси будет «Александр». Всех приглашают заглянуть на писательскую «кухню». Первыми литературные «изыски» готовили «мастера слова» Союзного государства. «Меню» выставки-ярмарки составлено до конца недели.
Среди дат, которые отмечаем всем «домом», – 130 лет Максима Богдановича, 115 лет Кондрата Крапивы, век Иванов – Шамякина и Мележа. Спешите за новинками. Свои «квадраты» на выставке – у культурной столицы года. Из Борисова – сюрприз в обёртке.
Домашняя библиотека – по-прежнему показатель культурного уровня хозяина. Книжные полки сами себя не пополнят. Читатели попросили – график работы изменили. Двери во все «квартиры» открыты с 10 утра до 8 вечера. До 18 часов – в воскресенье.
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Одно из центральных книжных событий года, а не просто недели. Сегодня в Минске открылась большая международная выставка. Приветствие участникам и гостям направил...
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