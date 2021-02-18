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Кот залез на полку с книгами – и все рухнуло. Видео с устроившим беспорядок питомцем развеселило Сеть
Источник материала: ОНТ
В TikTok опубликовано видео, в кадре которого видно, как кот устроил беспорядок в чистой комнате за считанные секунды,
В ролике кот залез на полку с книгами, она обвалилась на пол вместе с содержимым.
Видео набрало более 100 тыс. просмотров в TikTok, а комментаторов развеселил пушистик, устроивший беспорядок: «Ха-ха! Могу только позавидовать терпению автора», «Автор, вы чего такой спокойный?», «Как можно было за 10 секунд создать столько беспорядка?», – писали пользователи Сети.
Фото: photo.99px.ru
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Кот залез на полку с книгами – и все рухнуло. Видео с устроившим беспорядок питомцем развеселило Сеть
В TikTok опубликовано видео, в кадре которого видно, как кот устроил беспорядок в чистой комнате за считанные секунды, пишет ridus.ru. В ролике кот залез на полку с...
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