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Белорусская сборная по биатлону финишировала 12-й в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении
Источник материала: ОНТ
На чемпионате мира по биатлону в Словении прошла одиночная смешанная эстафета.
Белорусскую сборную в этой гонке представили Ирина Кривко и Никита Лобастов. В сумме они использовали 7 дополнительных патронов и финишировали 12-ми с отставанием от победителей более двух минут. Впервые на чемпионатах мира золото в одиночной смешанной эстафете выиграла не команда Норвегии. На последнем круге Жюлья Симон обогнала Тирил Экхофф и вместе с Антонином Гигонна выиграла гонку. В субботу в программе чемпионата мира – женская эстафета.
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Белорусская сборная по биатлону финишировала 12-й в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении
На чемпионате мира по биатлону в Словении прошла одиночная смешанная эстафета. Белорусскую сборную в этой гонке представили Ирина Кривко и Никита Лобастов. В...
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