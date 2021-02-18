Белорусская сборная по биатлону финишировала 12-й в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по биатлону в Словении прошла одиночная смешанная эстафета.

Белорусскую сборную в этой гонке представили Ирина Кривко и Никита Лобастов. В сумме они использовали 7 дополнительных патронов и финишировали 12-ми с отставанием от победителей более двух минут. Впервые на чемпионатах мира золото в одиночной смешанной эстафете выиграла не команда Норвегии. На последнем круге Жюлья Симон обогнала Тирил Экхофф и вместе с Антонином Гигонна выиграла гонку. В субботу в программе чемпионата мира – женская эстафета.

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