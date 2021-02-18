Планы по экспорту, прогнозы на белорусском фондовом рынке и какие продукты запретили ввозить в Беларусь? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Каких показателей по экспорту в этом году ждёт правительство от производителей и поставщиков? Кто предложил ввести в России продуктовые карточки? И Шагала снова выставляют на торги.





Продать за рубеж в этом году Беларусь должна больше. Насколько и кому – определило правительство. Продажи в Россию должны вырасти минимум на 4%. В Казахстан – почти на 6%. Более скромные ожидания от роста экспорта в Армению и Кыргызстан. Должен активнее брать нашу продукцию Китай – на 7%. Есть планы насчёт Евросоюза. Отечественные производители и экспортёры должны постараться. Для многих стран из списка – ориентир почти 6%. Должен увеличиться экспорт в Латвию – на 4,5%, в Польшу – на 2%. Но самые смелые планы по поводу Нигерии. Рост экспорта – сразу на 45%. О каких поставках идёт речь, в постановлении Совмина не уточняется. Скорее всего, выполнения прогноза ждут от основных экспортеров на рынке Нигерии: белорусского металлургического завода, калийной компании, концерна «Белнефтехим», «Гродно Азот».

Почти 20,5% экспорта товаров приходится на долю резидентов свободных экономических зон. Итоги работы таких компаний за 2020-й – а их почти полтысячи в стране – подвело Минэкономики. Резиденты сформировали порядка 5% ВВП. В прошлом году показатель составил около 150 миллиардов рублей. Снижение – менее процента. Уже есть первая оценка ВВП за январь. Он вырос почти на 1,5% и превысил 12 миллиардов. Понятно, что и в этом году от резидентов СЭЗ тоже ждут отдачи и роста экспортных поставок.

Что касается импорта, то Беларусь с этой недели ограничила ввоз продуктов из некоторых регионов Германии, Чехии и Польши. Причина – птичий грипп. ВОЗ зарегистрировала случаи заражения птицы высокопатогенным вирусом. В начале февраля Минсельхозпрод уже приостанавливал поставки из Словакии и Чехии. Так и сейчас: ранее выданные разрешения на ввоз яиц, мяса, яичного порошка «заморожены». А вот импортируемые рыба и рыбопродукты внесли наибольший вклад в прирост индекса потребительских цен. Такие продукты подорожали на 2%. Потребительская корзина в целом – почти на 1,5%. Министерство антимонопольного регулирования с февраля ограничило надбавки производителей, импортёров и торговли в отношении рыбных консервов и детского питания.

А вот в России вновь появятся продуктовые карточки! Их предлагает ЛДПР. Люди смогут покупать продукты, пусть и худшего качества, но дешевле. Над выдачей малоимущим россиянам продовольственных сертификатов готов подумать даже Путин.

Кому можно вводить карточки, так это властям Техаса. В магазинах американского штата – пустые полки. Люди в панике скупили всё, что было. В Техасе – энергетический коллапс. Миллионы домов и сотни предприятий без электричества. Из-за морозов из строя вышли электростанции.

Из-за холодов «потяжелела» январская жировка белорусов. Так пояснило рост цен Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Сумма платы из месяца в месяц может меняться при неизменных тарифах и зависеть от израсходованного тепла, площади квартиры, энергоэффективности дома, региона проживания. Если есть вопросы – можно обратиться в Расчетно-справочный центр. В случае сбоя сумму пересчитают.

Нацбанк оставил в силе ставку рефинансирования. Ему нужно больше данных, а именно прогноз динамики потребительских цен. Накануне было заседание правления. Регулятор решил повременить с пересмотром показателя до 12 марта.

А вот что будет весной на белорусском фондовом рынке? Стоит ли ждать «пробуждения» и наплыва покупателей ценных бумаг? Узнаем у нашего эксперта Михаила Грачёва.

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Всегда хочется надеяться на лучшее. Но есть подводные камни, которые время от времени выскакивают, выплывают. В экономике есть такой термин "чёрный лебедь". Потому они так и называются, потому что вылетают неизвестно откуда, неизвестно по какой причине. Но если даже абстрагироваться от того, что существуют внешние и внутренние риски, то рост будет минимальный, но мы на него рассчитываем».

- Уже есть статистика торговли на фондовом рынке в январе. Как оцениваете результаты?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Если оценивать по числу и объёму сделок, то произошло изменение. Порядка 52 % сделок и по числу, и по объёму пришлось именно на государственные. В лидерах – валютные государственные долговые обязательства. Корпоративные облигации в январе месяце. Они существенно сдали позиции. Там по числу и объему сделок – порядка 2%. От общего числа. На облигации банковского сектора пришлась остальная доля – порядка 48%».

Год с момента запуска в Беларуси мобильного приложения для онлайн-покупки и продажи ценных бумаг. Одобрили ли клиенты такой формат брокерского обслуживания? И оборот превзошёл ожидания или были более оптимистичные оценки?

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Оборот около трех миллионов, конечно, приятно греет душу. Но это не планка, не финиш. Это та цифра, от которой мы только начинаем отталкиваться. И среди тех, кто активно пользуется, участвует в торгах, по меньшей мере 2/3 тех, кто скачали. Мы получаем от разработчиков обновление. И в самое ближайшее время приложение будет представлено не уже в формате только для смартфонов, но и для остальных гаджетов – ПК, планшетов, ноутбуков. На любое компьютерное устройство можно будет установить приложение в формате браузера и пользоваться как полноценной пользовательской площадкой».

Вложиться в искусство. Картину Марка Шагала предлагает аукционный дом «Сотбис». На торгах в конце марта на продажу выставят «Пурпурный пейзаж». Это яркий пример визуального языка художника, утверждают аукционисты. Стартовая цена лота пока неизвестна.

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