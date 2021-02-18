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Почему подорожали лекарства в аптеках и где купить подешевле? Цены изучают парламентарии
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжат следить за ценами на лекарства. Сегодня с проверкой в некоторые аптеки заглянули парламентарии. Результат вполне ожидаемый.
Популярные таблетки от кашля – в одной аптеке стоят почти три рубля, в другой – дороже в два раза. Потребитель, чтобы сэкономить, не задумываясь, поедет именно в эту аптеку. Даже с учетом оплаты проезда на общественном транспорте все равно получается выгоднее. В чем причина?
Посетив с проверками несколько аптек (это может сделать любой желающий), выясняется – цены действительно отличаются. Разница на некоторые позиции товаров существенна. При этом белорусские лекарства ничем не уступают аналогам из-за рубежа.
Чтобы сравнить цены, «инспекторы» составили несколько наборов лекарств. К примеру, для лечения простуды – и сравнивали их стоимость в разных аптеках: государственных и частных. Закономерность прослеживается вполне четко.
Напомним, накануне Минздрав рекомендовал снизить торговые надбавки, чтобы нивелировать повышение НДС. К мониторингу цен подключились и в регионах. Свою задачу в этом вопросе госслужащие видят куда шире, чем просто проверки в аптеках.
К вопросу подключены аптечные сети, фармацевтические компании, Минздрав, МАРТ. Важнейшая задача – не допустить дефицита. Белорусские производители работают с полной загрузкой. К примеру, на «Лекфарме» производят препараты от самых разных болезней. Это одно из лидирующих предприятий отрасли. И обеспокоены здесь не только ценами и ассортиментом.
Людям с небольшими доходами лекарства должны быть по карману. Никакого необоснованного удорожание – главный тезис. Плюс работа в равных условиях. Это касается и частных, и государственных аптек. Важно, чтобы был выбор между оригинальным препаратом и аналогом осуществлялся на основе предпочтений, а не только стоимости.
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В Беларуси продолжат следить за ценами на лекарства. Сегодня с проверкой в некоторые аптеки заглянули парламентарии. Результат вполне ожидаемый. Популярные...
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