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Почему подорожали лекарства в аптеках и где купить подешевле? Цены изучают парламентарии

18.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему подорожали лекарства в аптеках и где купить подешевле? Цены изучают парламентарии

В Беларуси продолжат следить за ценами на лекарства. Сегодня с проверкой в некоторые аптеки заглянули парламентарии. Результат вполне ожидаемый.


Популярные таблетки от кашля – в одной аптеке стоят почти три рубля, в другой – дороже в два раза. Потребитель, чтобы сэкономить, не задумываясь, поедет именно в эту аптеку. Даже с учетом оплаты проезда на общественном транспорте все равно получается выгоднее. В чем причина?  

Посетив с проверками несколько аптек (это может сделать любой желающий), выясняется – цены действительно отличаются. Разница на некоторые позиции товаров существенна. При этом белорусские лекарства ничем не уступают аналогам из-за рубежа.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мониторинг показал, что повышение цен было. Сейчас за счет определенного количества скидок, засчет акций цены вновь снижены. И мы обратили внимание на то, что отечественные препараты стоят точно так же, как они стоили в декабре. Проводится большая работа для того, чтобы системно далее не повышались цены на лекарства».

Чтобы сравнить цены, «инспекторы» составили несколько наборов лекарств. К примеру, для лечения простуды – и сравнивали их стоимость в разных аптеках: государственных и частных. Закономерность прослеживается вполне четко.  

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В целом корзина, которую мы собирали для лечения простуды, оказалась, что в государственной аптеке все-таки на 15-18 % дешевле».

Напомним, накануне Минздрав рекомендовал снизить торговые надбавки, чтобы нивелировать повышение НДС. К мониторингу цен подключились и в регионах. Свою задачу в этом вопросе госслужащие видят куда шире, чем просто проверки в аптеках. 

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Конечно, работать с производителями, смотреть на цену, которую они формируют. Второй момент – работа с дистрибьюторами, импортерами. Тут, как вы знаете, есть посреднические цепочки, которые тоже влияют на конечную цену, которая доходит до потребителя». 

К вопросу подключены аптечные сети, фармацевтические компании, Минздрав, МАРТ. Важнейшая задача – не допустить дефицита. Белорусские производители работают с полной загрузкой. К примеру, на «Лекфарме» производят препараты от самых разных болезней. Это одно из лидирующих предприятий отрасли. И обеспокоены здесь не только ценами и ассортиментом. 

Андрей Потапович, директор предприятия «Лекфарм»: «Цены в течение 20-го года у нас были неизменными, даже на многие позиции они были снижены, в связи с тем, что конкуренция среди отечественных производителей растёт. И, соответственно, каждый хочет дальше работать у нас в 2021 году цены без НДС, цены без НДС у нас не изменились».

Людям с небольшими доходами лекарства должны быть по карману. Никакого необоснованного удорожание – главный тезис. Плюс работа в равных условиях. Это касается и частных, и государственных аптек. Важно, чтобы был выбор между оригинальным препаратом и аналогом осуществлялся на основе предпочтений, а не только стоимости. 


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В Беларуси продолжат следить за ценами на лекарства. Сегодня с проверкой в некоторые аптеки заглянули парламентарии. Результат вполне ожидаемый. Популярные...
 
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