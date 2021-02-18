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ДТП на улице Гинтовта в Минске: столкнулись четыре автомобиля
Источник материала: ОНТ
В Минске на улице Гинтовта произошло ДТП с участием четырех автомобилей,
Сегодня, по предварительной информации, водитель BMW ехал по ул. Гинтовта в направлении МКАД. В какой-то момент он нарушил правила обгона и столкнулся с Audi, которая ехала впереди и поворачивала налево. BMW от удара отбросило на встречку, где он наехал на стоящую Skoda и встречную Hyundai.
Машины получили механические повреждения в результате ДТП. Никто не пострадал.
В ГАИ напоминают – если водитель впереди движущегося по той же полосе автомобиля подал сигнал левого поворота, то обгон запрещается выполнять.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске на улице Гинтовта произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сегодня, по предварительной...
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