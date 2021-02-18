ДТП на улице Гинтовта в Минске: столкнулись четыре автомобиля

Источник материала: ОНТ

В Минске на улице Гинтовта произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня, по предварительной информации, водитель BMW ехал по ул. Гинтовта в направлении МКАД. В какой-то момент он нарушил правила обгона и столкнулся с Audi, которая ехала впереди и поворачивала налево. BMW от удара отбросило на встречку, где он наехал на стоящую Skoda и встречную Hyundai.

Машины получили механические повреждения в результате ДТП. Никто не пострадал.

В ГАИ напоминают – если водитель впереди движущегося по той же полосе автомобиля подал сигнал левого поворота, то обгон запрещается выполнять.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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