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Как манипулируют и руководят белорусскими протестующими, объяснил мотивационный тренер Алексей Талай
Источник материала: ОНТ
Участники белорусских протестов поняли, что их обманывали. Но некоторые продолжают стоять на своем исключительно из упорства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.
Коуч-мотиватор объяснил, в чем разница между его подходом к тренингам и тем, как мотивировали участников протестов.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Как манипулируют и руководят белорусскими протестующими, объяснил мотивационный тренер Алексей Талай
Участники белорусских протестов поняли, что их обманывали. Но некоторые продолжают стоять на своем исключительно из упорства. Об этом в эфире программы «Марков....
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