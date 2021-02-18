Как манипулируют и руководят белорусскими протестующими, объяснил мотивационный тренер Алексей Талай

Источник материала: ОНТ

Участники белорусских протестов поняли, что их обманывали. Но некоторые продолжают стоять на своем исключительно из упорства. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.

Алексей Талай: «Это момент манипуляции и мотивации определенной. Там у них сидят очень серьезные специалисты, есть методички изначально разработанные высококлассными психологами. Пункты методичек сидят и под конкретную ситуацию выдают те или иные решения. Это все старо как мир. Взрослый человек эту манипуляцию должен видеть на раз. Просто подмена понятий, и, опять же, посмотрите статьи финансирования тех чатов, тех средств массовой информации, которые сегодня и в прошлом году раскручивали все эти негативные моменты. Работали, мягко скажем, на подрыв нашей государственности. Как итог – на государственный переворот. Это же очевидно».

Коуч-мотиватор объяснил, в чем разница между его подходом к тренингам и тем, как мотивировали участников протестов.

Алексей Талай: «В чем секрет Алексея Талая? Секрет в искренности, секрет в любви, секрет в правде. Почему мы сегодня видим, что очень много людей, которые выходили на митинги, еще три месяца назад писали гадости, они сегодня сидят, крестятся и у Бога прощения просят? Потому что ложь не держится долго. День-два, месяц, а потом человек, который просто из-за своих личных качеств «стоять на своем» и «я прав», он уже видит и чувствует, что это все фальшь, это все ложь. Он просто по накатанной уже начинает отстаивать свое, писать какие-то гадости».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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