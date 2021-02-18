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Оппозиционный блогер из Гомеля разочаровался в протестном движении

18.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оппозиционный блогер из Гомеля разочаровался в протестном движении

О сути тех, кто зовёт на протест, учит так называемых «лидеров» улицы, координаторов и якобы лидеров мнений. Максим Филипович – гомельчанин. И он оппозиционный блогер. Человек, который долгое время выступал против действующей власти, используя для этого различные интернет-площадки. Но вот спустя полгода, как оказалось, разочаровался в тех, за кем шёл сам и призывал других.

Максим Филипович, блогер: «Посмотрел, поездил по этим семинарам. Понял, что это бизнес. Просто бизнес. Чуваки зарабатывают бабки. На таких, как я, на таких, как вы. И всё. Это бизнес. Никакой оппозиции ровным счётом. У них и обыски поэтому. В СИЗО они поэтому. У них ищут деньги. И правильно делают. Потому что негодяи в своё время настроили себе квартир, автомобилей из салонов. А они по 15 лет безработные. Простите, откуда у людей деньги? Они берут грант на 20 тысяч евро. А из него реально 2 тысячи тратят. Купят на семинар чай, а 18 тысяч на карман. А из себя строят великих оппозиционеров и правозащитников. Это негодяи. Журналжисты. А нечего сливать страну. Бегали, кричали, какой Серёжа хороший. Это все извне люди».

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О сути тех, кто зовёт на протест, учит так называемых «лидеров» улицы, координаторов и якобы лидеров мнений. Максим Филипович – гомельчанин. И он оппозиционный...
 
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