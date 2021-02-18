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Оппозиционный блогер из Гомеля разочаровался в протестном движении
Источник материала: ОНТ
О сути тех, кто зовёт на протест, учит так называемых «лидеров» улицы, координаторов и якобы лидеров мнений. Максим Филипович – гомельчанин. И он оппозиционный блогер. Человек, который долгое время выступал против действующей власти, используя для этого различные интернет-площадки. Но вот спустя полгода, как оказалось, разочаровался в тех, за кем шёл сам и призывал других.
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О сути тех, кто зовёт на протест, учит так называемых «лидеров» улицы, координаторов и якобы лидеров мнений. Максим Филипович – гомельчанин. И он оппозиционный...
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