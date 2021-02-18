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Паралимпиец Алексей Талай: буду всегда доносить позицию в защиту белорусской власти за пределами нашей страны

18.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Паралимпиец Алексей Талай: буду всегда доносить позицию в защиту белорусской власти за пределами нашей страны

Белорусы, выступающие на различных площадках за пределами нашей страны, должны всегда помнить, что представляют свою родину и ее интересы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.

Алексей ответил на вопрос, будет ли он отстаивать и доносить свою позицию в защиту действующей белорусской власти за пределами нашей страны.

Алексей Талай: «Я это делал и до этих каких-то важных, судьбоносных событий. Где бы я ни был, в Европейском союзе либо в США, в России, в других странах постсоветского пространства, я чувствовал свою сопричастность к Родине, к Отечеству, к родной Беларуси. Я понимал, что я не просто Алексей Талай, спикер либо спортсмен, я – Беларусь, на меня смотрят, за моей спиной флаг нашей родины. Следи за тем, что ты говоришь, думай, как ты себя позиционируешь, что вынесут люди по итогам соприкосновения с тобой, гражданином Республики Беларусь. Поэтому, может быть, мне стоит и с Макеем [министром иностранных дел Беларуси] поговорить, предложить ему в некотором роде какие-то свои услуги в переговорных каких-то интересных и важных процессах. Я абсолютно смогу это сделать. Донести важную какую-то мысль, что мы суверенное государство, что мы имеем право нести свою суверенную позицию, политику. Что наши люди абсолютным своим большинством, поддержав Главу государства, вместе с тем поддержали тот вектор, который сегодня выбран нашей страной на союзные отношения с нашим братом, сестрой, кому как угодно, – с Российской Федерацией. И мы имеем на это право. И люди поддержали этот самый вектор. Если вы нам закроете путь на Запад, нас ждет на Востоке безбрежное пространство и возможности для маневра. Задумайтесь об этом. Мы желаем жить мирно, мы желаем дружить. Я люблю Германию, несмотря ни на что! Казалось бы, я чуть не умер, стал инвалидом от немецкой, фашистской мины. Но я благодарен немецкому народу, который оплатил мою реабилитацию в Берлине, который подарил мне мою первую электроколяску. Я этого никогда не забуду».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Белорусы, выступающие на различных площадках за пределами нашей страны, должны всегда помнить, что представляют свою родину и ее интересы. Об этом в эфире...
 
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