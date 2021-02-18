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Паралимпиец Алексей Талай: буду всегда доносить позицию в защиту белорусской власти за пределами нашей страны
Источник материала: ОНТ
Белорусы, выступающие на различных площадках за пределами нашей страны, должны всегда помнить, что представляют свою родину и ее интересы. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.
Алексей ответил на вопрос, будет ли он отстаивать и доносить свою позицию в защиту действующей белорусской власти за пределами нашей страны.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Паралимпиец Алексей Талай: буду всегда доносить позицию в защиту белорусской власти за пределами нашей страны
Белорусы, выступающие на различных площадках за пределами нашей страны, должны всегда помнить, что представляют свою родину и ее интересы. Об этом в эфире...
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