Паралимпиец Алексей Талай: Беларусь – государство с неограниченными возможностями, успех страны зависит от нас

Источник материала: ОНТ

Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил на вопрос, какая для него Беларусь: страна с ограниченными или с неограниченными возможностями.

Алексей Талай: «Абсолютно государство наше состоялось, здесь есть все возможности для людей, чтобы быть, стать успешными, счастливыми, состояться и в бизнесе, и в спорте, и в семье. Я повторюсь, на мне был поставлен крест однажды, и я слышал на мой счет очень нехорошие и страшные слова, что в таких жизненных обстоятельствах, ситуациях не может быть в принципе ничего хорошего, что обязательно это будет алкоголь, это будут нехорошие компании и так далее. Но именно в теперешней, в сегодняшней Беларуси я смог сделать свой первый шаг, дальнейшие шаги и в предпринимательской деятельности. Как важно было, что я не был как-то там обделен в правах как инвалид первой группы. Без ног и без рук я смог стать ИП, меня зарегистрировали без каких-то вопросов. Я в центре города Орша стал строить недвижимость. Тоже, в том числе, большое спасибо тем чиновникам нашим оршанским, которые поверили в меня, которые подписывали всю эту разрешительную документацию. Как важны люди на местах! То, о чем и говорит Глава государства. Да, он старается, мы видим это, мы видим, как он действительно жизнь положил во славу Отечества. Здоровье, семья, дети – где они его видят? Где он может позволить себе общаться со своими многочисленными, слава богу, внуками? Мы видели недавно эту потрясающую фотографию. Дорогие друзья, от нас на местах – в Орше, в Витебске, в Гомеле, в Гродно, в Бресте, в других городах – зависит успех Республики Беларусь».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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