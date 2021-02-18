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Паралимпиец Алексей Талай: Беларусь – государство с неограниченными возможностями, успех страны зависит от нас
Источник материала: ОНТ
Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил на вопрос, какая для него Беларусь: страна с ограниченными или с неограниченными возможностями.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Паралимпиец Алексей Талай: Беларусь – государство с неограниченными возможностями, успех страны зависит от нас
Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил на вопрос, какая для...
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