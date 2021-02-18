Паралимпиец Алексей Талай: «Как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом?»

Источник материала: ОНТ

В тяжелые для страны времена нельзя оставаться вне политики, ведь это чревато последствиями для будущего каждого человека. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.

Алексей Талай: «Я размышлял над ситуацией. Когда это все произошло и происходило, вот эти первые дни, я просто себе места не находил. Я размышлял и думал, как мне, учитывая все факторы, в том числе мою инвалидность, что я на коляске, что я не могу себе обеспечить какую-то охрану, что я живу в определенном районе, где были сильны на тот момент вот эти бчб-настроения. Я видел где-то и агрессию. Но я как адекватно мыслящий человек, в том числе, видел, что я без рук и без ног. ОК, я завтра выйду на улицу погулять со своим младшим сыном, и что может произойти, что будет дальше? Здесь недалеко каждый день ходит в школу моя дочка. Я размышлял. Но вместе с тем я и молился Господу Богу, просил вразумить меня, помочь мне определиться с выбором – быть ли в тени как общественный деятель, спикер, человек мира, спортсмен. Как некоторые говорят, «вне политики». Но как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом – место, где ты смог состояться, как бы тяжело не было. Я в одной из публикаций назвал Главу государства отцом-основателем сегодняшней, современной Республики Беларусь. И как можно этого человека оскорблять? Как можно ножи в спину ему втыкать некоторыми особо приближенными, так сказать? Я сделал выбор на праздновании дня рождения своего сына. Все отдыхают, все расслабляются, помню этот прекрасный день. А я сижу и пишу текст – текст сообщения, что я голосовал за Главу государства. Друзья, мы имеем право высказать свое мнение. Пожалуйста, не оскорбляйте меня за это, пожалуйста, не надо хейта, пожалуйста, не надо писать страшные комментарии-проклятия моей семье, мне лично. Но все равно писали. Но, вы знаете, сегодня я рад, что сделал этот выбор».