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Паралимпиец Алексей Талай: «Как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом?»
Источник материала: ОНТ
В тяжелые для страны времена нельзя оставаться вне политики, ведь это чревато последствиями для будущего каждого человека. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Паралимпиец Алексей Талай: «Как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом?»
В тяжелые для страны времена нельзя оставаться вне политики, ведь это чревато последствиями для будущего каждого человека. Об этом в эфире программы «Марков....
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