273 человека за минувшие сутки пострадали из-за мороза и гололеда

Источник материала: ОНТ

С 1 января по 18 февраля 2021 года 10603 человека зарегистрированы с гололедными и холодовыми травмами, 273 пострадавших – за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Больше всего травм с начала года получили, по данным Минздрава, жители Гродненской области – 1947 человек. Далее идет Брестская область – 1714. На третьем месте по количеству травм Витебщина –1371 человек. Затем Гомельская (1564), Минская (1378) и Могилевская (1371) области. Минск – самый последний в этом «рейтинге» – 1258 человек.

Ночью 19 февраля температура воздуха понизится до -25…-28°C, обратили внимание в Минздраве. Поэтому, выходя на улицу, будьте внимательными, выбирайте правильную обувь для прогулок! Обратитесь в ближайший травмпункт, если травмы все же не удалось избежать.

Фото: БЕЛТА

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