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Что не поделили бежавшие из страны оппозиционеры Тихановская и Латушко? Новые разоблачительные факты в рубрике «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Беглые символы революции не стесняются в средствах в борьбе за гипотетические миллионы из Европы. В такой схватке не щадят ни чужих, ни своих. Правда, пока невидимая политическая активность приносит лишь репутационные потери.
Сейчас происходит закат политической карьеры госпожи Тихановской. Светлана окружила себя людьми с сомнительной репутацией. Они или воруют, как Стрижак, или совершенно профнепригодны и тоже воруют, как Франак Вечёрко. А вместе эта парочка наломала столько дров, что к офису в Вильнюсе с презрением относятся даже вчерашние соратники.
Мы послушали ещё одну закрытую Zoom-конференцию, на этот раз собранную Павлом Латушко и его «Народным антикризисным управлением». Пал Палыч вообще стал гораздо активнее после того, как вскрылась правда о Тихановской и упал её рейтинг. Но и сам он не без греха ведь.
То есть людей с «Беларуськалия» и других предприятий тот же Латушко призывал увольняться, обещал, что всё будет хорошо и всем помогут. И что теперь? Они опять создают какие-то фонды, из-за которых уволились, от которых ничего не получили, кинутые сидят без денег. Вот где логика? В любой непонятной ситуации – создавай фонд и проси денег! Революция каких-то вечных побирушек. А что с фондом, у которого денег было как грязи? Телеканал ОНТ гордится тем, что «грохнул» репутацию Стрижака и BySol настолько, что о нём даже говорить не хотят.
Следующая проблема – молодёжь типа Степана Путило, Яна Рудника и Антона Мотолько. Они революцию видят как способ увеличить себе просмотры, поэтому будут рады подставить людей на минских улицах под дубинки ОМОНа – сами-то они за рубежом. И вот представитель дворовых инициатив просит усмирить этих зарвавшихся юнцов. И самое забавное – призывает тех, кто за демократию, к диктатуре.
А вот кто пока ещё слышит или слушает Пал Палыча и его банду, так это Вашингтон. Франак Вечёрко, вы считаете личным достижением якобы тесную связь с представителями США, Тихановская фейково даже на инаугурацию Байдена слетала. Но вас на повороте обошёл Латушко: Пал Палыч сейчас фактически признается, что его НАУ работает на Госдепартамент.
Вечёрко, пока вы там детские слайды рисуете, Латушко у вас финансы перехватывает. Надо бы ответить, а то такими темпами вам опять не хватит денег на больничку, как в тот раз, да? После хвастовства связи с Госдепом Латушко стрим покинул, и дворовые чаты начали общаться между собой. Ребята, не возводите Малиновку в ранг иконы, мы читаем и их переписки, никакая ячеистая система вам уже не поможет. Дворы по итогу решили, что, помимо закрытых конференций, нужно делать свой контент. Степан, Ян, вы не обижайтесь за критику ваших стримов. Так считают все.
Но вот через несколько дней в ещё одной закрытой Zoom-конференции Латушко уже хвастается, что отныне он будет кукловодить Степаном.
Итого. У команды Латушко есть «покрышка» Госдепартамента, ручной Степан и выход на дворовые инициативы. Ничего ему не мешает начать полномасштабное наступление на Тихановскую. А ещё у Латушко есть друг Вадим Прокопьев, которому всё по барабану, эта политика и тонкости, лишь бы уже стрелять на минских улицах начали побыстрее.
Да и так всё понятно, Вадим. Вы хотите, чтобы в день Х какие-то силовики с оружием перешли на вашу сторону. И мы уже говорили, что вы хотите гражданской войны в Беларуси. Я понимаю, вы злы на белорусских силовиков – а вы понимаете, что я в деталях знаю, почему. Но у Прокопьева появился конкурент – экс-омоновец Игорь Макар, который вышел из органов, перетягивает одеяло на себя, а призывом не выходить никому никуда в день Всебелорусского собрания сделал контрольный выстрел в голову уличных протестов. Вадим Игорем очень недоволен и советует закрыть рот.
Координироваться, исходя из риторики сказанного, – «подчиниться». Опять диктаторские методы в лагере демократии. Но вернёмся к Латушко.
Франак, видите, что делает Латушко? Он вроде как с вами, но ваш план – эта общая бесформенная стратегия, а он предложил конкретные действия. Это война. И вас пока громят. И как вишенка на торте вашей некомпетенции – ваши бутафорские путешествия с Тихановской по Европе Латушко не воспринимает серьёзно.
Немцы и вся Европа помогать Тихановской уже потихоньку отказываются, как бы Франак устами Светланы и не хорохорился. А в это время ерепенится Пал Палыч. Дело в том, что 50 миллионов от Европы ещё никому не поступили. И до момента начала перевода средств – а это как раз весна – они перегрызут друг друга насмерть. А вы, дворовые инициативы… Да делайте вы, что хотите. Но в рамках закона, само собой. Вы всё равно сейчас интересны только правоохранителям. А латушкам… Вы не нужны, и до вас ничего не дойдёт. Это, конечно, про деньги.
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Что не поделили бежавшие из страны оппозиционеры Тихановская и Латушко? Новые разоблачительные факты в рубрике «Будет дополнено»
Беглые символы революции не стесняются в средствах в борьбе за гипотетические миллионы из Европы. В такой схватке не щадят ни чужих, ни своих. Правда, пока...
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