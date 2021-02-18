Что не поделили бежавшие из страны оппозиционеры Тихановская и Латушко? Новые разоблачительные факты в рубрике «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Беглые символы революции не стесняются в средствах в борьбе за гипотетические миллионы из Европы. В такой схватке не щадят ни чужих, ни своих. Правда, пока невидимая политическая активность приносит лишь репутационные потери.





Сейчас происходит закат политической карьеры госпожи Тихановской. Светлана окружила себя людьми с сомнительной репутацией. Они или воруют, как Стрижак, или совершенно профнепригодны и тоже воруют, как Франак Вечёрко. А вместе эта парочка наломала столько дров, что к офису в Вильнюсе с презрением относятся даже вчерашние соратники.

Мы послушали ещё одну закрытую Zoom-конференцию, на этот раз собранную Павлом Латушко и его «Народным антикризисным управлением». Пал Палыч вообще стал гораздо активнее после того, как вскрылась правда о Тихановской и упал её рейтинг. Но и сам он не без греха ведь.

Павел Латушко: «Вчера у меня был Zoom со стачкомом "Беларуськалия", вот у них проблема серьёзная. Люди без работы сидят, семьи. Но они регистрируют сейчас фонд, которому будут помогать профсоюзы шахтёров других стран, будут помогать диаспоры. Это важное направление, мы будем помогать».

То есть людей с «Беларуськалия» и других предприятий тот же Латушко призывал увольняться, обещал, что всё будет хорошо и всем помогут. И что теперь? Они опять создают какие-то фонды, из-за которых уволились, от которых ничего не получили, кинутые сидят без денег. Вот где логика? В любой непонятной ситуации – создавай фонд и проси денег! Революция каких-то вечных побирушек. А что с фондом, у которого денег было как грязи? Телеканал ОНТ гордится тем, что «грохнул» репутацию Стрижака и BySol настолько, что о нём даже говорить не хотят.

Дворовые инициативы: «Стрижак заявлял, что у него зарезервированы деньги…» Павел Латушко: «Стрижака не буду комментировать, не знаю, спрашивайте у Стрижака, мы никакого отношения к этому фонду не имеем».

Следующая проблема – молодёжь типа Степана Путило, Яна Рудника и Антона Мотолько. Они революцию видят как способ увеличить себе просмотры, поэтому будут рады подставить людей на минских улицах под дубинки ОМОНа – сами-то они за рубежом. И вот представитель дворовых инициатив просит усмирить этих зарвавшихся юнцов. И самое забавное – призывает тех, кто за демократию, к диктатуре.

Дворовые инициативы: «Хотелось бы призвать… Ну, не то, чтобы давить. Я понимаю, что мы пытаемся построить демократическое общество. Но в кризисное время нужно иметь какой-то признак авторитаризма». Павел Латушко: «Тут уже пошли взаимные претензии – почему вы призываете к этому, почему вы не советуетесь с нами. Кто берёт на себя ответственность – тот рискует попасть под критику. И тут начинается как бы сковывание. И действительно разные посылы идут, и вот это очень плохо». Дворовые инициативы: «Я приходила в штаб и общалась с Антоном Мотолько, и он мне тоже сказал, что люди выйдут. Я говорю: мы проводили опрос, и 30% максимум собиралось выходить. И это действительно мало. И мы разговаривали, и он вообще меня не слышал».

А вот кто пока ещё слышит или слушает Пал Палыча и его банду, так это Вашингтон. Франак Вечёрко, вы считаете личным достижением якобы тесную связь с представителями США, Тихановская фейково даже на инаугурацию Байдена слетала. Но вас на повороте обошёл Латушко: Пал Палыч сейчас фактически признается, что его НАУ работает на Госдепартамент.

Павел Латушко: «Была конструктивная беседа, американцы настроены действовать. И посол сказала, что они готовы действовать. Они сейчас аккумулируют максимальное количество предложений, что необходимо сделать в ближайшее время. И у них нет иллюзий на предмет того, что… Блин, ну тут, понимаете, чаты слили. Я уже не знаю, что и говорить, честно скажу. В общем, скажу так: полтора часа беседы, очень чёткой, структурной и системной. И мы договорились коммуницировать. Там было 7 человек из команды Госдепартамента и посольство».

Вечёрко, пока вы там детские слайды рисуете, Латушко у вас финансы перехватывает. Надо бы ответить, а то такими темпами вам опять не хватит денег на больничку, как в тот раз, да? После хвастовства связи с Госдепом Латушко стрим покинул, и дворовые чаты начали общаться между собой. Ребята, не возводите Малиновку в ранг иконы, мы читаем и их переписки, никакая ячеистая система вам уже не поможет. Дворы по итогу решили, что, помимо закрытых конференций, нужно делать свой контент. Степан, Ян, вы не обижайтесь за критику ваших стримов. Так считают все.

Дворовые инициативы: «Я имел в виду немножко не такие стримы, которые мы сейчас здесь проводим. Я имею в виду… – Открытые полностью, мы поняли, да. Как "Нехта". – Да, но не как "Нехта", "Нехта" – это бля***ий цирк».

Но вот через несколько дней в ещё одной закрытой Zoom-конференции Латушко уже хвастается, что отныне он будет кукловодить Степаном.

Павел Латушко: «Мы договорились, что с “Нехта” будем еженедельно согласовывать самые важные для общества посылы, в том числе и по проведению акций».

Итого. У команды Латушко есть «покрышка» Госдепартамента, ручной Степан и выход на дворовые инициативы. Ничего ему не мешает начать полномасштабное наступление на Тихановскую. А ещё у Латушко есть друг Вадим Прокопьев, которому всё по барабану, эта политика и тонкости, лишь бы уже стрелять на минских улицах начали побыстрее.

Вадим Прокопьев: «Нам нужно с разных флангов делать большую вокруг себя тусовку наших людей внутри органов. И делать с ними что-то в день Х. Что мы сейчас не будем обсуждать, all right?»

Да и так всё понятно, Вадим. Вы хотите, чтобы в день Х какие-то силовики с оружием перешли на вашу сторону. И мы уже говорили, что вы хотите гражданской войны в Беларуси. Я понимаю, вы злы на белорусских силовиков – а вы понимаете, что я в деталях знаю, почему. Но у Прокопьева появился конкурент – экс-омоновец Игорь Макар, который вышел из органов, перетягивает одеяло на себя, а призывом не выходить никому никуда в день Всебелорусского собрания сделал контрольный выстрел в голову уличных протестов. Вадим Игорем очень недоволен и советует закрыть рот.

Вадим Прокопьев: «Игорю Макару, если он нас услышит, надеюсь, услышит, я посоветую, в общем-то, координироваться. Обязательно координироваться! Нравятся, не нравятся люди, исповедуют они его теорию или не исповедуют – координироваться обязательно! Иначе мы выглядим противоречиво, и это всегда на руку Лукашенко».

Координироваться, исходя из риторики сказанного, – «подчиниться». Опять диктаторские методы в лагере демократии. Но вернёмся к Латушко.

Дворовые инициативы: «Расскажите, на чём основывался План Победы, опубликованный Светланой Тихановской? Лежит ли в его основе реальное исследование ситуации и определённые предпосылки?» Павел Латушко: «Значит, давайте так, разберёмся. Светлана, штаб опубликовали стратегию. Мы опубликовали план белорусского освобождения “Весна-2021”».

Франак, видите, что делает Латушко? Он вроде как с вами, но ваш план – эта общая бесформенная стратегия, а он предложил конкретные действия. Это война. И вас пока громят. И как вишенка на торте вашей некомпетенции – ваши бутафорские путешествия с Тихановской по Европе Латушко не воспринимает серьёзно.

Павел Латушко: «Мы, наверное, всё-таки имели ожидания большие, чем реально получили. И я неоднократно был в Берлине, я не афишировал это, это не моя цель. У нас есть лидер, который ездит по столицам и встречается с руководителями стран. Но мои контакты как раз-таки показывают, что тот инструментарий, которым они обладают, они не использовали в полной мере, и нет политической воли».

Немцы и вся Европа помогать Тихановской уже потихоньку отказываются, как бы Франак устами Светланы и не хорохорился. А в это время ерепенится Пал Палыч. Дело в том, что 50 миллионов от Европы ещё никому не поступили. И до момента начала перевода средств – а это как раз весна – они перегрызут друг друга насмерть. А вы, дворовые инициативы… Да делайте вы, что хотите. Но в рамках закона, само собой. Вы всё равно сейчас интересны только правоохранителям. А латушкам… Вы не нужны, и до вас ничего не дойдёт. Это, конечно, про деньги.

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