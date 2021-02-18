|
МИД Беларуси ответил на критику западных дипломатов
Источник материала: ОНТ
Выпады со стороны западных дипломатов – это диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. МИД отреагировал на заявление представительства ЕС от имени стран Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении некоторых следственных действий, проводимых в нашей стране.
Как подчеркнул официальный представитель МИД, ровно такое же лицемерие наблюдается и с так называемыми благотворительными санкциями, которые якобы должны помочь простым белорусам. Однако на деле уже тысячи наших граждан ощущают обратное.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпады со стороны западных дипломатов – это диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. МИД отреагировал на заявление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)