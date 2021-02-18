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МИД Беларуси ответил на критику западных дипломатов

18.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси ответил на критику западных дипломатов

Выпады со стороны западных дипломатов – это диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. МИД отреагировал на заявление представительства ЕС от имени стран Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении некоторых следственных действий, проводимых в нашей стране.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Беларуси: «С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Притом фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран – авторов заявления. Более того, мы усматриваем ещё и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики».  

Как подчеркнул официальный представитель МИД, ровно такое же лицемерие наблюдается и с так называемыми благотворительными санкциями, которые якобы должны помочь простым белорусам. Однако на деле уже тысячи наших граждан ощущают обратное.

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Выпады со стороны западных дипломатов – это диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. МИД отреагировал на заявление...
 
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