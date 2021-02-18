Источник материала: ОНТ

Сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» задержали в Воронеже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России. Сотрудники МВД и Следственного комитета принимали участие в спецоперации.

В пропаганде массовых убийств и неонацизма обвиняют задержанных.

В январе 2020 года, по данным следствия, 19-летний местный житель создал преступную группу. Она с помощью трафарета наносила экстремистские надписи на стены домов в разных районах города. В нападении на молодого человека подозревают одного из членов банды.

Символику националистических организаций, экстремистскую литературу, телефоны «с информацией о совершенных преступлениях» и холодное оружие нашли у них в ходе обысков.

Предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны, обнаружили в гараже одного из членов группы. В настоящее время предмет находится на экспертизе.

Возбуждены несколько уголовных дел.

Фото: currenttime.tv

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