Источник материала: Хартия'97

«Мужественные девушки, мы с вами!» 18.02.2021, 23:25

По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.

По всей Беларуси прошли акции в поддержку политзаключенных.

Вольные Шарики в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Мужественные девушки, мы с вами!»









Ратомка вышла в поддержку 18-летнего политзаключённого Ивана Красовского, которого 12 августа избили до состояния инвалидной коляски, «суд» над которым начался сегодня.





Гродно, партизаны Пушкина требуют свободы журналистам и напоминают об ответственности тем, кто «состряпал» это дело!





Гомель, Партизаны Фестиваля - в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Вы наши Герои! Судьи, где ваша совесть?»





Жители Малиновки вышли на вечернюю акцию с требованием свободы политзаключенным.

Шабаны напоминают чиновникам о их обязанностях.





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