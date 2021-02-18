ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мужественные девушки, мы с вами!»

19.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Мужественные девушки, мы с вами!»

  • 18.02.2021, 23:25
«Мужественные девушки, мы с вами!»

По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.

По всей Беларуси прошли акции в поддержку политзаключенных.

Вольные Шарики в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Мужественные девушки, мы с вами!»



Ратомка вышла в поддержку 18-летнего политзаключённого Ивана Красовского, которого 12 августа избили до состояния инвалидной коляски, «суд» над которым начался сегодня.


Гродно, партизаны Пушкина требуют свободы журналистам и напоминают об ответственности тем, кто «состряпал» это дело!


Гомель, Партизаны Фестиваля - в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Вы наши Герои! Судьи, где ваша совесть?»


Жители Малиновки вышли на вечернюю акцию с требованием свободы политзаключенным.

Шабаны напоминают чиновникам о их обязанностях.


Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси допускают одномоментную девальвацию белорусского рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by