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«Мужественные девушки, мы с вами!»
Источник материала: Хартия'97
«Мужественные девушки, мы с вами!»
По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.
По всей Беларуси прошли акции в поддержку политзаключенных.
Вольные Шарики в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Мужественные девушки, мы с вами!»
Ратомка вышла в поддержку 18-летнего политзаключённого Ивана Красовского, которого 12 августа избили до состояния инвалидной коляски, «суд» над которым начался сегодня.
Гродно, партизаны Пушкина требуют свободы журналистам и напоминают об ответственности тем, кто «состряпал» это дело!
Гомель, Партизаны Фестиваля - в поддержку Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой: «Вы наши Герои! Судьи, где ваша совесть?»
Жители Малиновки вышли на вечернюю акцию с требованием свободы политзаключенным.
Шабаны напоминают чиновникам о их обязанностях.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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По всей стране прошли акции в поддержку политзаключенных.
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