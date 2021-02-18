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Самбист Попов – министру информации Луцкому: Задумайтесь над тем, что 97% людей все видят и все понимают

19.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Самбист Попов – министру информации Луцкому: Задумайтесь над тем, что 97% людей все видят и все понимают

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  • 18.02.2021, 22:48
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Самбист Попов – министру информации Луцкому: Задумайтесь над тем, что 97% людей все видят и все понимают
Степан Попов

Спортсмен призвал лукашиста «проснуться и разбудить остальных».

Самбист Степан Попов ответил министру информации Игорю Луцкому, который прокомментировал приговор журналисткам телеканала «Белсат», передает «Трибуна».

«Наверно, за что-то? Игорь, вы же мужчина, а это молодые девочки, у которых вся жизнь впереди. Как можно спать с этим и жить с этим. Как ужасно слушать и смотреть за вашими бегающими глазками. Черное это черное, а белое это белое. Задумайтесь над тем, что 97% людей все видят и все понимают.

И весь мир видит. И можно войти в историю как смех и стыд для потомков, а можно как первый чиновник, который скажет правду. Работайте по конституции и по закону, соблюдайте справедливость пока не поздно. И вы возвыситесь в глазах миллионов людей. Просто проснитесь и разбудите остальных. Чем раньше это случится, тем быстрее мы очухаемся от спячки», – написал Попов.

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