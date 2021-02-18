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Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа
Источник материала: Хартия'97
Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа
Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.
Британский санкционный список против белорусского режима пополнился 27 людьми, включая судей, сотрудников правоохранительных органов, государственных чиновников и пропагандистов.
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Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.
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