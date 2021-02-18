ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

19.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

13
  • 18.02.2021, 22:31
  • 4,216
Великобритания включила в санкционный список Эйсмонта, Караника, Кочанову, Луцкого и Шведа

Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.

Британский санкционный список против белорусского режима пополнился 27 людьми, включая судей, сотрудников правоохранительных органов, государственных чиновников и пропагандистов.

В обновленный cписок вошли, в частности, Иван Эйсмант, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь; Владимир Караник, бывший министр здравоохранения; генеральный прокурор Андрей Швед; Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси; Игорь Луцкий, министр информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский санкционный список пополнили 27 холуев режима Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Нямеччыне катý адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатам у бургамістры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by