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Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата»
Фотофакт.
Белорусы выходят на акции солидарности с несправедливо осужденными журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой.
18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.
Фото опубликовал телеграм-канал
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