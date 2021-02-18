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Как друзья Лукашенко присосались к кормушке

19.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как друзья Лукашенко присосались к кормушке

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  • 18.02.2021, 21:49
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Как друзья Лукашенко присосались к кормушке

Расследование.

Насколько далеко тянутся щупальца белорусского коррупционного спрута? Как страдают от этого рядовые граждане и во сколько обходятся бюджету некоторые такие кормления? Выясняем в очередном расследовании «Белсата».

Беларусь – одна из самых коррумпированных стран в Европе, следует из беспрецедентного в своей жестокости заявления Совета Европы, прозвучавшего в 2019 году. Но при этом, согласно тому же заявлению, белорусская коррупционная система построена очень хитро. Несмотря на то, что уровень грабежа и взяточничества зашкаливает, большинство белорусов об этом даже не догадывается.

Один из примеров только в сфере строительства. Землю для элитного комплекса «Олимпик Парк» близ заказника «Лебяжий» в столице выделяли без аукциона. Без аукциона получил застройщик «Тапас» еще один участок рядом – для жилого комплекса «Монтеррей».

«Они сейчас напротив «Олимпик Парка» строят жилой комплекс «Монтеррей» на дармовом участке. Им просто город подарил кусочек, это огромная преференция. Дело в том, что сейчас участок для одного дома на последних торгах уходил в зависимости от обременений за три, четыре, даже за десять миллионов долларов. То есть, земля довольно дорогая. И тебе фактически делают подарок на эту сумму», – отмечает эксперт в сфере жилой недвижимости Наталья Литовская.

Строительство «Олимпик Парка» сопровождалось скандалом. В состав комплекса входит ресторан. Ради него Лукашенко сократил границы заказника «Лебяжий». Это возмутило общественность. «Тапас» неоднократно штрафовали, но стройки не останавливали. На открытии ресторана были представители белорусского шоу-бизнеса и спортсмены, а также Александр Лукашенко.

Недвижимость – та сфера, где засели близкие к властям бизнесмены. Самый крупный застройщик в Беларуси – компания «Dana Holdings». Она построила либо еще строит жилищные комплексы «Маяк Минска» и «Минск Мир», торговый центр «Dana Mall» и бизнес-центр «БК Капитал Центр». Привлекательные участки для строительства комплексов «Маяк Минска» и «Минск Мир» компания также получила без аукциона – по тайным инвестиционным договорам с государством. Жилье строят в основном за деньги дольщиков. Для покупки квартир в этих комплексах существуют специальные кредиты в государственных банках с самыми низкими ставками на рынке. Получила «Dana Holdings» и другие бонусы от государства.

«Можно назвать основную преференцию. Участок, бывший аэропорт, осваивается за счет бюджета. Каждый год в инвестиционной программе Минска появляется графа на поддержку «Минск Мира». В 2019 году там было почти 70 миллионов белорусских рублей, в 2020-м – такая же сумма. И в 2021 году – 67 миллионов. Эти деньги идут на снос и на прокладку коммуникаций. Кроме того, за счет бюджета строятся детские сады, должна быть школа и поликлиники. Это все за счет бюджета», – продолжает Наталья Литовская.

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Теги: Минск
 
 
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