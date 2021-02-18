ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance

19.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance

2
  • 18.02.2021, 21:44
  • 1,736
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance
марсоход Perseverance
Фото: nasa.gov

Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.

Сегодня в 23:55 по минскому времени должна состояться посадка на Марс американского марсохода Perseverance. Около 23:37 марсоход должен войти в разреженную атмосферу Марса, после чего он начнет посадку.

Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.

Посадка марсохода Perseverance продлится 7 так называемых "минут ужаса". За это время марсоход должен войти в атмосферу, затормозить, выпустить парашют, выбрать место посадки и сесть на марсианскую поверхность.

Во время посадки Perseverance будет делать снимки "красной планеты" и отправлять их в центр управления NASA. Агентство затем опубликует эти снимки на официальном сайте.

Сигнал об удачной посадке, который отправит Perseverance, поступит в Лаборатории реактивного движения NASA только через 11 минут и 22 секунды. Сигналу придется преодолеть около 200 миллионов километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБСЕ: сажать журналистов в тюрьму за то, что они делают свою работу, просто недопустимо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by