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В Германии полицейский спецназ нанес сильный удар по мафии     

19.02.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти ФРГ назвали количество правоохранителей, которые принимали участие в специальной операции против преступных кланов.

В Германии полицейский спецназ нанес сильный удар по мафии     

Как пишет DW, в облаве участвовало полтысячи полицейских: «Бойцы спецназа обыскали более 20 домов, квартир, магазинов в Берлине, а также склад в земле Бранденбург. В ходе обысков изъяты имущество и ценности на общую сумму 300 тысяч евро. Как минимум двое подозреваемых арестованы. Их обвиняют в организованном обороте наркотиков и оружия».

По информации правоохранителей, основанием для спецоперации стали «клановые столкновения» между членами большой арабской семьи, так называемого клана Реммо, и выходцами из Чечни в ноябре 2020 года.  Позднее в интернете появилась информация, что противоборствующие банды провели мирные переговоры при посредничестве некоего «известного боксера».

По сведениям немецких СМИ, операция также связана с расшифровкой правоохранителями постов в службе коротких сообщений EncroChat, которую в основном использовали преступники. Летом 2020 года стало известно, что полиции Нидерландов и Франции удалось перехватить более 20 млн секретных сообщений участников криминальных структур.

 
 
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Власти ФРГ назвали количество правоохранителей, которые принимали участие в специальной операции против преступных кланов.
 
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