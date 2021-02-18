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В Германии полицейский спецназ нанес сильный удар по мафии
Источник материала: Навiны
Власти ФРГ назвали количество правоохранителей, которые принимали участие в специальной операции против преступных кланов.
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По информации правоохранителей, основанием для спецоперации стали «клановые столкновения» между членами большой арабской семьи, так называемого клана Реммо, и выходцами из Чечни в ноябре 2020 года. Позднее в интернете появилась информация, что противоборствующие банды провели мирные переговоры при посредничестве некоего «известного боксера».
По сведениям немецких СМИ, операция также связана с расшифровкой правоохранителями постов в службе коротких сообщений EncroChat, которую в основном использовали преступники. Летом 2020 года стало известно, что полиции Нидерландов и Франции удалось перехватить более 20 млн секретных сообщений участников криминальных структур.
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Власти ФРГ назвали количество правоохранителей, которые принимали участие в специальной операции против преступных кланов.
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