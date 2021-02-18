В Германии полицейский спецназ нанес сильный удар по мафии     

Власти ФРГ назвали количество правоохранителей, которые принимали участие в специальной операции против преступных кланов.





Как пишет DW , в облаве участвовало полтысячи полицейских: «Бойцы спецназа обыскали более 20 домов, квартир, магазинов в Берлине, а также склад в земле Бранденбург. В ходе обысков изъяты имущество и ценности на общую сумму 300 тысяч евро. Как минимум двое подозреваемых арестованы. Их обвиняют в организованном обороте наркотиков и оружия».

По информации правоохранителей, основанием для спецоперации стали «клановые столкновения» между членами большой арабской семьи, так называемого клана Реммо, и выходцами из Чечни в ноябре 2020 года. Позднее в интернете появилась информация, что противоборствующие банды провели мирные переговоры при посредничестве некоего «известного боксера».

По сведениям немецких СМИ, операция также связана с расшифровкой правоохранителями постов в службе коротких сообщений EncroChat, которую в основном использовали преступники. Летом 2020 года стало известно, что полиции Нидерландов и Франции удалось перехватить более 20 млн секретных сообщений участников криминальных структур.