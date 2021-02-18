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Власти Беларуси допускают одномоментную девальвацию белорусского рубля

19.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти не только допускают, но и готовятся к возможной одномоментной девальвации белорусского рубля в ближайшие 2 года.

Такой вывод напрашивается из указа № 51 от 18 февраля 2021 года, которым внесены дополнения в указ № 159 от 12 мая 2020 года "О пересчете стоимости активов и обязательств".

«В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлена возможность курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы)», - говорится в официальном комментарии к указу №51.

«Указ позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля и будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации», - отмечается в сообщении.

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Белорусские власти не только допускают, но и готовятся к возможной одномоментной девальвации белорусского рубля в ближайшие 2 года.
 
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