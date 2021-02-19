Есть кто живой? Робот НАСА прибыл на Марс искать следы микроскопических инопланетян

Источник материала: Tut.by

В четверг вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер «Персеверанс» (англ. — непоколебимость, упорство). Приземление произошло около 20.55 по Гринвичу — почти полночь по Минску.



Фото: NASA

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

«Персеверанс» стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц — ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.

Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Приземление на Марс было очень непростой задачей. В отличие от Луны, он обладает атмосферой, что сильно затрудняет приземление: лишь около 40% подобных миссий заканчиваются успехом.