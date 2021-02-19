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«Беседе»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже близко дыхание террора 1930-х Давление властей на национально ориентированную часть общества связано с низким уровнем культуры.

По мнению историка, заместителя главного редактора журнала «Наша гісторыя», давление властей на национально ориентированную часть общества связано в первую очередь с низким уровнем культуры властей. А репрессии, которые катком проходят по обществу, могут только набирать силу. Все согласно с уроками истории.