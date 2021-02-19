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Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже близко дыхание террора 1930-х
Источник материала: UDF
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По мнению историка, заместителя главного редактора журнала «Наша гісторыя» Алеся Пашкевича, давление властей на национально ориентированную часть общества связано в первую очередь с низким уровнем культуры властей. А репрессии, которые катком проходят по обществу, могут только набирать силу. Все согласно с уроками истории.
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Давление властей на национально ориентированную часть общества связано с низким уровнем культуры.
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