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Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже близко дыхание террора 1930-х

19.02.2021 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже близко дыхание террора 1930-х
Архивное фото в качестве иллюстрации
Репрессии в Беларуси набирают обороты. Историк Алесь Пашкевич в «Беседе» телеканала Белсат Виталия Цыганкова проводит параллели с историческим прошлым и отвечает на главный вопрос: может ли стать хуже?

По мнению историка, заместителя главного редактора журнала «Наша гісторыя» Алеся Пашкевича, давление властей на национально ориентированную часть общества связано в первую очередь с низким уровнем культуры властей. А репрессии, которые катком проходят по обществу, могут только набирать силу. Все согласно с уроками истории.
 
 
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Давление властей на национально ориентированную часть общества связано с низким уровнем культуры.
 
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