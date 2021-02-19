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Сын Кадырова выиграл свои первые выборы в 13 лет

19.02.2021 06:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын Кадырова выиграл свои первые выборы в 13 лет
Кадр: страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова-старшего, кампания была организована под пристальным вниманием избирательной комиссии с соблюдением всех нормативных процедур. «В голосовании приняли участие учащиеся 3-11-х классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента)», — говорится в сообщении.

Глава Чечни отметил, что его 13-летний сын с первого класса активно участвует в общественной жизни школы, имеет спортивные успехи и в совсем юном возрасте стал хафизом — выучил Коран наизусть.

В мае 2019 года Адам Кадыров принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». «В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — сообщил в своем Instagram-аккаунте дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

Осенью 2020 года издание Grazia раскрыло правило жизни 14 детей Кадырова. Отмечалось, что глава Чечни воспитывает их в строгости: им запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери — 21-летней Айшат, которую в сентябре того же года назначили первым заместителем министра культуры Чечни. В декабре 2020-го другая дочь Кадырова получила должность начальника департамента дошкольного образования в Грозном.
 
 
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Его назначили президентом ученического самоуправления.
 
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