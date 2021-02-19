ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе и предал на Землю два снимка

19.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе и предал на Землю два снимка

Американский исследовательский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете.  Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка на поверхность Марса длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Аппарат приземлился в кратере Езеро (Jezero). Ученые предполагают, что миллиарды лет назад там было озеро и могла существовать жизнь. Perseverance передал на Землю два снимка Красной планеты.  

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский исследовательский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете.  Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже близко дыхание террора 1930-х
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by