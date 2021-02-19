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Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе и предал на Землю два снимка
Источник материала: ОНТ
Американский исследовательский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Посадка на поверхность Марса длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Аппарат приземлился в кратере Езеро (Jezero). Ученые предполагают, что миллиарды лет назад там было озеро и могла существовать жизнь. Perseverance передал на Землю два снимка Красной планеты.
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.
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Американский исследовательский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике...
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