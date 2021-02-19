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Руководители областей приняли участие в военном сборе на Гожском полигоне
Источник материала: ОНТ
С вертолетами, танками и взрывами гранат на полигоне под Гродно сегодня отрабатывали основы территориальной обороны. Уже седьмой год подряд руководители всех областей и Минска на практике изучают порядок действий на случай военного конфликта.
Каждый, кто служил, знает, что первыми на помощь армии всегда приходят подразделения территориальной обороны. Их формируют из местного населения, а руководят власти регионов. И от их слаженных действий зависит многое. Этой теме сегодня уделяется большое значение – в мире неспокойно, государство должно быть готово в любую минуту защитить свою независимость. Как учились это делать главы регионов, наблюдала и наша съемочная группа.
В каске, военной форме, в 20-градусный мороз Владимир Караник стреляет по условному противнику. Тот атакует – гродненцы обороняются. Так, на Гожском полигоне теорию и практику отрабатывают все губернаторы и мэр Минска. В случай военных конфликтов им придется отвечать за ее организацию на вверенной территории и оперативно прийти на помощь армии.
Сцен возможного развития событий разыгрывают много: здесь и тайный провоз оружия через блокпост, и попытка его захвата диверсионно-разведывательной группой, и боевые действия с применением танков и вертолетов. Пограничники, войска территориальной обороны, вооруженные силы работают вместе. Защищают приграничную территорию.
Сегодня, когда в мире так неспокойно, о необходимости обеспечения национальной безопасности говорят всё чаще. Этим летом даже вблизи наших границ стояли американские танки. И на этом фоне работа с резервом, руководящим составом территориальной обороны приобретает большое значение. От слаженных действий этих людей на местах зависит многое.
Сбор – возможность для глав регионов увидеть новую технику, образцы вооружения и связи – всё то, с чем придется работать. И сверить часы: чего достигли, что еще нужно сделать. Министр обороны анонсирует: с этого года стартует новый этап развития территориальной обороны – она должна носить всенародный характер.
Поэтому в июне в Брестской области пройдет большое командно-штабное учение с территориальными войсками. Главный мероприятием года, конечно, станет совместное стратегическое учение «Запад-2021». Продолжатся и внезапные проверки подразделений территориальной обороны. Форма контроля, говорят военные, действенная. И здесь работает принцип – чем больше, тем лучше. Ведь речь идет о безопасности. А что может быть важнее?
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С вертолетами, танками и взрывами гранат на полигоне под Гродно сегодня отрабатывали основы территориальной обороны. Уже седьмой год подряд руководители всех...
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