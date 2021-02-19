Руководители областей приняли участие в военном сборе на Гожском полигоне

Источник материала: ОНТ

С вертолетами, танками и взрывами гранат на полигоне под Гродно сегодня отрабатывали основы территориальной обороны. Уже седьмой год подряд руководители всех областей и Минска на практике изучают порядок действий на случай военного конфликта.





Каждый, кто служил, знает, что первыми на помощь армии всегда приходят подразделения территориальной обороны. Их формируют из местного населения, а руководят власти регионов. И от их слаженных действий зависит многое. Этой теме сегодня уделяется большое значение – в мире неспокойно, государство должно быть готово в любую минуту защитить свою независимость. Как учились это делать главы регионов, наблюдала и наша съемочная группа.

В каске, военной форме, в 20-градусный мороз Владимир Караник стреляет по условному противнику. Тот атакует – гродненцы обороняются. Так, на Гожском полигоне теорию и практику отрабатывают все губернаторы и мэр Минска. В случай военных конфликтов им придется отвечать за ее организацию на вверенной территории и оперативно прийти на помощь армии.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Армия меняется, поэтому здесь даже не то чтобы воспоминание, здесь и новые данные, новые тактические схемы, новое оснащение, которое требует и новых решений. Поэтому здесь элемент не только воспоминания, но и элемент обучения, освоения нового».

Сцен возможного развития событий разыгрывают много: здесь и тайный провоз оружия через блокпост, и попытка его захвата диверсионно-разведывательной группой, и боевые действия с применением танков и вертолетов. Пограничники, войска территориальной обороны, вооруженные силы работают вместе. Защищают приграничную территорию.

Сегодня, когда в мире так неспокойно, о необходимости обеспечения национальной безопасности говорят всё чаще. Этим летом даже вблизи наших границ стояли американские танки. И на этом фоне работа с резервом, руководящим составом территориальной обороны приобретает большое значение. От слаженных действий этих людей на местах зависит многое.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «К сожалению, Республика Беларусь не является исключением. События прошлого года, второго полугодия прошлого года, этого года наглядно характеризуют это. Что некоторые должностные лица на западе никак не успокоятся и пытаются разрушить ту мирную жизнь, которая протекает сегодня на территории нашей суверенной страны. Поэтому вопросы военной безопасности, национальной безопасности в нашей стране стоят во главе угла».

Сбор – возможность для глав регионов увидеть новую технику, образцы вооружения и связи – всё то, с чем придется работать. И сверить часы: чего достигли, что еще нужно сделать. Министр обороны анонсирует: с этого года стартует новый этап развития территориальной обороны – она должна носить всенародный характер.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Поэтому таким вопросам, как подготовка военно-обученного резерва, совершенствование вопросов территориальной обороны как основной формы придания всенародного характера защиты нашего отечества, повышения эффективности стратегического сдерживания, будет уделяться самое серьезное внимание».

Поэтому в июне в Брестской области пройдет большое командно-штабное учение с территориальными войсками. Главный мероприятием года, конечно, станет совместное стратегическое учение «Запад-2021». Продолжатся и внезапные проверки подразделений территориальной обороны. Форма контроля, говорят военные, действенная. И здесь работает принцип – чем больше, тем лучше. Ведь речь идет о безопасности. А что может быть важнее?





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