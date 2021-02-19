По вкладам в валюте на длительный срок - новый рекорд. Обзор вариантов с самыми высокими ставками

Источник материала: Tut.by

В целом банки не спешат увеличивать процентные ставки по вкладам в валюте. Так, за прошедший месяц ставки выросли только в одном банке. FINANCE.TUT.BY изучил условия долгосрочных валютных вкладов и выбрал самые выгодные предложения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 18 февраля.

Безотзывные вклады на один год

Самая высокая ставка среди вкладов в долларах на год достигает 2,3%, по вкладам в евро — 1,3%. Такие условия предлагают сразу 13 банков.

Если сравнить другие параметры, то вклад с самым доступным первоначальным взносом — в Банке Дабрабыт от 5 долларов или евро при оформлении вклада онлайн. БНБ-Банк снизил минимальный порог с 250 до 10 долларов или евро. Самый лояльный к пополнению банк — Цептер Банк . Пополнять вклад можно без ограничений по времени, но на сумму не менее 20 долларов или евро. Самые выгодные условия по капитализации процентов — еженедельная капитализация в Идея Банке .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD и 1−1,3% в EUR (фиксированная); 14 месяцев; от 10 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD / EUR; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней и 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD и 1−1,3% в EUR (фиксированная); 14 месяцев; от 10 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD / EUR; да, первый месяц; да Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней и 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 50 USD/EUR; да, от 20 USD/EUR; нет

Минимальная ставка по аналогичным вкладам в этой категории — 0,5%.

Отзывные вклады на один год

Если оставлять за собой возможность досрочного расторжения вклада, то стоит рассмотреть отзывные варианты. Процентные ставки по отзывным депозитам будут примерно в три раза ниже. За прошедший месяц они не изменились. Максимум по доллару — 0,75%, по евро — 0,5%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,4% в EUR (фиксированная); 370−550 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Минимальные ставки в этом сегменте — 0,01%.

Безотзывные вклады на два-три года

В этом месяце Белгазпромбанк предложил новый вклад на 25 месяцев под 2,5% годовых в долларах и 2% в евро. Это лучшие условия по безотзывным вкладам на длинный срок. В 13 других банках ставка достигает 2,3% и 1,3% по доллару и евро соответственно.

Из других изменений: БНБ-Банк снизил минимальную сумму вклада с 250 до 10 долларов.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,3% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 25 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 2% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD / EUR; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,3% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 10 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Белгазпромбанк,

На 25 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 2% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD / EUR; да, в течение первого месяца; да, ежедневная Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор, е-Удача 2,3% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 20 USD/EUR; да, первые 360 дней; да, еженедельная

В других банках процентные ставки в этой категории стартуют с 1,05%.

Отзывные вклады на два-три года

Изменения также не коснулись вкладов на срок от 2 лет с возможностью досрочного отзыва. Самые высокие ставки тут достигают 0,75% годовых по вкладам в долларах и 0,5% по вкладам в евро. Заметим, что лучшие ставки по вкладам на год и на срок от 2 лет совпадают. Минимальные ставки в этом сегменте — 0,01% годовых.

Среди представленных вкладов порог суммы для открытия не превышает 100 долларов/евро. Всего 10 долларов будет достаточно, чтобы открыть вклад в БТА Банке . А в РРБ-Банке минимальная сумма не ограничена и оформить вклад можно с любым первоначальным взносом. Более подробно об условиях 8 лучших вкладов из этой категории в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 18 и 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 12 и 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 18 и 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 12 и 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 551−1000 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней от 10 USD/EUR; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом 13%. Для точного расчета процентов по вкладам вы можете обратиться в банк.