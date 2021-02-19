С 15 июля судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав

4esnok-by , они смогут ограничить права должников на управление моторными маломерными судами или же права на охоту. Как посчитали в Минюсте, вводимые ограничения могут поспособствовать скорейшему погашению задолженности. Как ожидается, законодательные новшества помогут судебным исполнителям в их деятельности. В частности, у них появится больше полномочий. Для обеспечения возврата долга по исполнительным документам судебные исполнители смогут изымать водительские права. Кроме того, пишет, они смогут ограничить права должников на управление моторными маломерными судами или же права на охоту. Как посчитали в Минюсте, вводимые ограничения могут поспособствовать скорейшему погашению задолженности.









Впрочем, такие меры существуют и сейчас. Однако, принять решение об изъятии, например, водительских прав, может только суд. Но, а с 15 июля для принятия таких судебное решение станет необязательным. Достаточно будет лишь постановления судебного исполнителя.