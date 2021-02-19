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С 15 июля судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав

19.02.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лишать должников водительских прав с 15 июля смогут судебные исполнители. Именно с этой даты начнут действовать поправки, внесенные в закон «Об исполнительном производстве».

Как ожидается, законодательные новшества помогут судебным исполнителям в их деятельности. В частности, у них появится больше полномочий. Для обеспечения возврата долга по исполнительным документам судебные исполнители смогут изымать водительские права.  Кроме того, пишет 4esnok-by, они смогут ограничить права должников на управление моторными маломерными судами или же права на охоту. Как посчитали в Минюсте, вводимые ограничения могут поспособствовать скорейшему погашению задолженности.


Впрочем, такие меры существуют и сейчас. Однако, принять решение об изъятии, например, водительских прав, может только суд. Но, а с 15 июля для принятия таких судебное решение станет необязательным. Достаточно будет лишь постановления судебного исполнителя.
 
 
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Лишать должников водительских прав с 15 июля смогут судебные исполнители. Именно с этой даты начнут действовать поправки, внесенные в закон «Об исполнительном...
 
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