Чем заняться 19−21 февраля? Не ломайте голову: лучшие идеи - тут

Источник материала: Tut.by

Этот уикенд будет насыщенным: минчане отмечают День родного языка и готовятся к 23 Февраля. Если вы все еще не придумали, как провести выходные, AFISHA.TUT.BY по традиции предлагает вам идеи, где лучше всего отдохнуть. Вот чем стоит заняться 19−21 февраля в Минске.

Успеть попробовать кофейный Gastorfest



Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

Кофейный гастрофест заканчивается уже в это воскресенье. Но у минчан все еще есть возможность затестить сеты столичных заведений, которые за фиксированную стоимость в восемь рублей подают авторские «кофе плюс десерт». Именно кофейные фестивали в прошлые годы были одними из самых популярных, и этот, судя по загруженности заведений, исключением не станет.

Если надумаете выйти на кофе, накиньте сразу несколько мест, в которые хотели бы заглянуть: а вдруг в одной из кофеен будет полная посадка. Фотографии сетов и адреса заведений перед походом можно изучить тут .

Где: в 20 кофейнях столицы

Когда: все выходные

Сколько: 8 рублей



Фото: vk.com/open_shkaf

В эти выходные в пространстве Moving Art Factory на территории завода «Горизонт» пройдет гаражная распродажа «Open Шкаф» . Оба дня посетить барахолку можно будет бесплатно, но деньги с собой лучше прихватить: вдруг вам захочется что-нибудь купить? А выбирать есть из чего: на распродаже пройдет виниловый маркет, презентуют винтажные и дизайн-проекты и будет работать фудкорт.

«Open Шкаф» — культурная барахолка, на которой можно приобрести вещи на любой вкус по доступным ценам или продать свои. В этот уикенд она будет работать в субботу и в воскресенье с полудня до 21.00. Если вдруг ничего для себя не найдете, знайте, что в Galleria и Dana Mall все выходные будет проходить еще одна барахолка — «Горошек-маркет».

Когда: 20 и 21 февраля, 12.00 — 21.00

Где: Moving Art Factory (ул. Куйбышева, 22, завод «Горизонт», 6 этаж)

Сколько: бесплатно

Провести ночь на склонах «Логойска»



Фото: instagram.com/logoiskby

Вы же в курсе, что каждую субботу в «Логойске» проходят вечеринки с музыкой от белорусских диджеев и прочими активностями? Не устаем вам напоминать о них, потому что сколько той зимы осталось! Начинаются вечеринки с 16.00 и тянутся до самой ночи — до двух часов. На месте работают бар и бесплатные аттракционы для детей (до 20.00).

Музыкальная вечеринка бесплатная, а вот за остальное придется платить. Сколько стоит покататься на склонах, мы рассказывали здесь . И не забывайте о ночных катаниях: они проходят в субботу с 22.00 до 2.00 — и это самый бюджетный вариант для тех, кому не терпится стать на лыжи или борд.

Когда: 20 февраля, 16.00−2.00

Где: ГСОК «Логойск»

Сколько: вечеринка — бесплатно. Ски-пасс на один час для взрослых — 23 рубля, для детей — 13 рублей. Прокат оборудования для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) и для сноубордиста (сноуборд, ботинки) на один час для взрослых — 13 рублей, для детей — 7 рублей

Послушать необычный стендап



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Концерты в Минске сейчас почти не проходят, а вот стендапа — хоть отбавляй: послушать его можно чуть ли не каждый день сразу на нескольких площадках. Если глаза разбегаются, поможем с выбором: 20 февраля в столичном Cuba Bar пройдет большой стендап-концерт комиков из Гродно. На сцене выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко и другие артисты с программой «Свои тараканы». Ребята анонсируют свое выступление так: «Иногда чувствуешь в голове неуемные шорохи и скрежет? Да, это наши тараканы, которые мешают, помогают или непонятно что делают с нашей жизнью. Минск, Гродно едет к тебе со своими тараканами! Все странности и неясности выльем в жанре стендап».

Билеты на концерт гродненских комиков в партер стоят 10 рублей, за место за столиком попросят 15 рублей. Если покупать билет на предпродаже на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить. Тогда цены такие: 8 рублей — партер, 12 — место за столиком.

Когда: 20 февраля (сбор гостей — в 18.30, начало — в 19.00)

Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)

Сколько: партер — 8 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 10 рублей при бронировании и покупке на месте; столик — 12 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 15 рублей на месте Купить билет

Оценить культовые фильмы в белорусской озвучке



Фото предоставлено организаторами

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, платформа VOKA на неделю открыла бесплатный доступ к зарубежным фильмам с белорусским дубляжом. Найти их можно в разделе «Кіно па-беларуску» , медиатека доступна до воскресенья включительно.

В переводной коллекции видеосервиса — более 70 художественных и анимационных фильмов, переозвученных на белорусский язык с участием профессиональных актеров, дикторов и музыкантов. Там есть и классика мирового кино, и культовые фильмы последних лет, и популярные новинки: «Знесеныя ветрам», «Гэта цудоўнае жыцце», «12 раз’юшаных мужчын», «Зора», «Леон», «Палет над гняздом зязюлі», «Пяты элемент», «Рэквіем па мары», «Парфумер: Гісторыя аднаго забойцы», «Мемуары гейшы», «Кніга Ілая», «Жонка аглядальніка заапарка» и другие.

Когда: все выходные

Где: на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA

Сколько: бесплатно

Отжечь на крутой вечеринке



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В пятницу ночью в минском клубе Hide пройдет вечеринка из серии Killa. В этот раз организаторы обращаются к своим корням и объявляют ночь джангл-музыки — формация Killa начинала свою историю как раз с этого жанра. В числе диджеев выступят Red Catz, Mad Mouse, Valks и другие, закончится мероприятие в семь утра 20 февраля.

На тусовку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет. Билеты можно купить за 15 рублей с репостом афиши в Instagram или за 20 рублей без внимания к мероприятию. Как именно попасть в список гостей и сэкономить 5 рублей, читайте тут .

Когда: 19 февраля, 23.00

Где: клуб Hide (ул. Октябрьская, 19 )

Сколько: от 15 рублей Купить билет



Кадр из фильма

В четверг в столичный прокат вышла российская семейная комедия «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым — она об армии и отцовской любви. В преддверии 23 Февраля такая премьера как нельзя кстати: мотайте на ус, если думаете, на какой фильм пригласить отца ко Дню защитника Отечества.

Сюжет у новой комедии такой. У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается: один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Посмотреть столичные спектакли онлайн



Фото: из архива театра

Республиканский театр белорусской драматургии запустил новый цикл онлайн-показов своих лучших спектаклей. Теперь в Сети можно найти постановки театра «Тры Жызэлi» , «Адэль» , «Бетон» и «Белы анёл з чорнымi крыламi» . Билеты на онлайн-спектакли обойдутся зрителям дешевле обычного: они стоят 10 рублей. Чтобы увидеть постановки в записи, нужно нажать на название спектакля, купить билет и получить ссылку на запись из видеофонда театра.

Кстати, бесплатно на YouTube-канале сейчас доступна парадоксальная комедия «Сталіца Эраўнд» — найти ее можно тут . Такая акция от РТБД началась 16 февраля и продлится до 16 марта.

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: 10 рублей

Посидеть в отличном ресторане



«Ресторан 1». Фото: TUT.BY

14 февраля уже прошло, но это же не значит, что мы больше не должны удивлять своих любимых? Если вам хочется заглянуть в новый достойный ресторан, но вы правда не знаете, куда податься, AFISHA.TUT.BY составила шпаргалку , куда можно заглянуть — собрали только те заведения, которые открылись в прошлом году. Спойлер: это рестораны Charlie, Da Claudio, Darling, «Пена дней» и «Ресторан 1» (бывший Simple).

Не удивляйтесь, что в подборке целых два места, которые открылись чуть раньше, а в прошлом году перезапустились в новых локациях. Все-таки перевезти ресторан на новое место порой не проще, чем запустить его с нуля, да и в прошлом году открывалось не так много интересных заведений.

Посмотреть самый загадочный фильм Бергмана



Кадр из фильма

В минский прокат вышла «Персона» Ингмара Бергмана 1966 года. Кинокритики до сих пор называют экспериментальную картину одним из величайших фильмов, созданных когда-либо. Считается, что во многом благодаря ей Дэвид Линч стал тем, кем стал. Даже если ничего не поймете, эстетский восторг от антуражей и игры Биби Андерссон и Лив Ульман мы вам обещаем. Кстати, кино показывают на шведском языке с русскими субтитрами.

По сюжету, знаменитая актриса внезапно теряет речь. Не понимая, что с ней происходит, она обращается к психиатру, который отправляет ее с сиделкой на море. Молчать, думать и слушать истории — вот все, что сейчас доступно звезде кинематографа.

Попасть на классную выставку бесплатно



Фото: instagram.com/artbelarus.by

Если раньше на персональную выставку Александра Некрашевича Fata Morgana в «Арт-Беларуси» можно было попасть только за деньги, то на два вечера подряд — 19 и 20 февраля — вход для гостей сделали свободным, а такими возможностями нужно пользоваться.

На выставке представлено более двадцати полотен автора из различных серий и периодов творчества. Название экспозиции апеллирует к редкому оптическому явлению — фата-моргане — состоящему из нескольких форм миражей. Фата-моргана позволяет буквально заглянуть за горизонт: чередующиеся слои воздуха создают зеркальные изображения, являющие отдаленные объекты многократно и с разнообразными искажениями.

Когда: 19 и 20 февраля, 18.00 — 20.00

Где: «Арт-Беларусь»

Сколько: бесплатно