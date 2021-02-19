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В Беларуси будет хозяйничать антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе
Источник материала: Навiны
Погоду на территории страны сегодня будет формировать антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе (по западу скажется влияние атмосферного фронта).
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков (лишь во второй половине дня по западу ожидается мокрый снег), местами возможен слабый гололед.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха в регионах:
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Погоду на территории страны сегодня будет формировать антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе (по западу скажется влияние атмосферного фронта).
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