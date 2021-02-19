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«В борьбе с независимыми СМИ белорусские власти потеряли всякое чувство меры»

19.02.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Репортеры без границ» «в ужасе» от приговора корреспондентам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой, говорится в заявлении немецкого отделения этой международной организации.

«В борьбе с независимыми СМИ белорусские власти потеряли всякое чувство меры»

«Этот незаконный приговор свидетельствует о том, что белорусские власти в борьбе с независимыми СМИ потеряли всякое чувство меры. Цель совершенна понятна: с помощью запугивания заставить журналистов замолчать», — заявил глава отделения Кристиан Мир.

«Мужественные журналисты, которые информируют о протестах в Беларуси, и без того живут в постоянном страхе быть задержанными и арестованными, — отметил Мир. — Их вынуждают не документировать критику правительства со стороны большой части населения из-за перспективы провести несколько лет в тюрьме, то есть просто выполнять свою работу, как это делали Катерина Андреева и Дарья Чульцова».

Представитель организации призвал немедленно освободить журналисток.

«Этот вердикт, вынесенный после инсценировки судебного процесса, подтверждает криминализацию работы репортеров и стремление уничтожить всю независимую журналистику в стране», — заявила глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. Она напомнила белорусским властям об их обязательствах соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, потребовала снять все обвинения с журналисток, освободить всех представителей СМИ, находящихся за решеткой, и прекратить их преследование.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Андрееву и Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова вину не признали.

Международная реакция на приговор:

 
Теги: Минск
 
 
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«Репортеры без границ» «в ужасе» от приговора корреспондентам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой, говорится в заявлении...
 
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