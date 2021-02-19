США ввели новые санкции против режима Лукашенко

Новые санкции в отношении белорусских властей ввели 18 февраля Соединенные Штаты.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что запрет на въезд в страну вводится в отношении 43 лиц, «ответственных за подрыв белорусской демократии». К ним относятся высокопоставленные должностные лица судебной системы, руководители и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые «задерживали и оскорбляли мирных демонстрантов»; судьи и прокуроры, участвующие в вынесении приговоров, которые предусматривают тюремное заключение участников протестов и журналистов; руководители вузов, угрожавшие студентам отчислением за участие в мирных акциях протеста.
Нынешний пакет санкций стал третьим со стороны США. По словам Блинкена, ранее были введены санкции в отношении 66 лиц, в том числе высокопоставленных чиновников «режима Лукашенко», граждан Беларуси и России, причастных к созданию препятствий независимым СМИ и иным образом «подрывающим неприкосновенность свободы СМИ в Беларуси».
«Соединенные Штаты по-прежнему встревожены продолжающимся жестоким подавлением режима Лукашенко мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов», — заявил госсекретарь США. Особую озабоченность, подчеркнул он, вызывают прошедшие 16 февраля обыски в правозащитном центре «Весна» (лишен госрегистрации), Белорусской ассоциации журналистов и офисах независимых профсоюзов, а также вынесение 18 февраля приговоров журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы вместе со смелым народом Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы», — отметил Блинкен.
18 февраля Великобритания уточнила сведения о 27 лицах из 88, на которых наложены финансовые санкции. В список в обновленными данными вошли:
Игорь Бурмистров (первый заместитель командующего внутренними войсками),
Сергей Калинник (начальник УВД Советского района Минска),
Олег Каразей (начальник управления профилактики МВД),
Дмитрий Курьян (заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД),
Павел Легкий (бывший заместитель министра информации, советник-посланник посольства Беларуси в России),
Игорь Луцкий (министр информации),
Вадим Пригара (начальник Молодечненского РОВД),
Виктор Станиславчик (заместитель начальника УВД Советского района Минска),
Виталий Стасюкевич (заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома),
Геннадий Богдан (заместитель управляющего делами президента),
Владимир Караник (бывший министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома),
Наталья Кочанова (председатель Совета Республики Национального собрания),
Артем Дунько (старший инспектор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля),
Иван Эйсмонт (председатель Национальной государственной телерадиокомпании),
Дмитрий Шумилин (заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома),
Андрей Швед (генеральный прокурор),
Александр Турчин (председатель Минского облисполкома),
Анатолий Сивак (бывший председатель Минского горисполкома, заместитель премьер-министра).
Елена Литвина (судья, суд Ленинского района Могилева),
Наталья Дедкова (судья, суд Партизанского района Минска),
Елена Живица (судья, суд Октябрьского района Минска),
Виктория Шабуня (судья, суд Центрального района Минска),
Александр Петраш (председатель суда Центрального района Минска),
Елена Некрасова (судья, суд Заводского района Минска),
Андрей Лагунович (судья, суд Советского района Гомеля),
Юлия Густыр (судья, суд Центрального района Минска),
Марина Федорова (судья, суд Советского раойна Минска).