США ввели новые санкции против режима Лукашенко

Новые санкции в отношении белорусских властей ввели 18 февраля Соединенные Штаты.



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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что запрет на въезд в страну вводится в отношении 43 лиц, «ответственных за подрыв белорусской демократии». К ним относятся высокопоставленные должностные лица судебной системы, руководители и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые «задерживали и оскорбляли мирных демонстрантов»; судьи и прокуроры, участвующие в вынесении приговоров, которые предусматривают тюремное заключение участников протестов и журналистов; руководители вузов, угрожавшие студентам отчислением за участие в мирных акциях протеста.

Нынешний пакет санкций стал третьим со стороны США. По словам Блинкена, ранее были введены санкции в отношении 66 лиц, в том числе высокопоставленных чиновников «режима Лукашенко», граждан Беларуси и России, причастных к созданию препятствий независимым СМИ и иным образом «подрывающим неприкосновенность свободы СМИ в Беларуси».

«Соединенные Штаты по-прежнему встревожены продолжающимся жестоким подавлением режима Лукашенко мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов», — заявил госсекретарь США. Особую озабоченность, подчеркнул он, вызывают прошедшие 16 февраля обыски в правозащитном центре «Весна» (лишен госрегистрации), Белорусской ассоциации журналистов и офисах независимых профсоюзов, а также вынесение 18 февраля приговоров журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы вместе со смелым народом Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы», — отметил Блинкен.

18 февраля Великобритания уточнила сведения о 27 лицах из 88, на которых наложены финансовые санкции. В список в обновленными данными вошли: