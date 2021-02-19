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Госдепартамент США ввел санкции против 43 граждан Беларуси среди которых чиновники, судьи, силовики

19.02.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Соединенные Штаты по-прежнему встревожены продолжающимися жестокими репрессиями режима Лукашенко против мирных демонстрантов, продемократических активистов и журналистов», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Особую тревогу, как отмечается, вызывают действия 16 февраля в отношении правозащитной организации «Вясна», Белорусской ассоциации журналистов и независимых профсоюзных работников, а также вынесение 18 февраля приговора журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

«Сегодня Госдепартамент США принял меры в соответствии с Президентской Прокламацией 8015 по введению визовых ограничений в отношении 43 белорусских лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, что делает их невъездными в Соединенные Штаты. К этим лицам относятся: высокопоставленные должностные лица сектора правосудия; руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали и жестоко обращались с мирными демонстрантами; судьи и прокуроры, участвующие в вынесении приговоров мирным демонстрантам и журналистам; и работники администрации ВУЗов, которые угрожали студентам за участие в мирных акциях протеста», — отметил в своем заявлении госсекретарь США.

Ранее США ввели ввели визовые ограничения еще для 66 лиц, , которые были признаны ответственными за «подрыв белорусской демократии». Среди них высокопоставленные чиновники, а также граждане России и Белоруссии, причастные, как отмечается в сообщении, к препятствованию работе независимых СМИ и иным образом подрывающие целостность свободы СМИ в Беларуси.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий», — сказано в заявлении.

 
 
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